СК разыскивает в Алтайском крае хабаровчанку, пропавшую 14 лет назад

Следственный комитет по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области разыскивают 32-летнюю Демакову Дарью Андреевну, жительницу Хабаровского края, пропавшую 14 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 22 мая 2006 года девушка вышла из своего техникума в городе Советская Гавань, после чего проехала на общественном транспорте и села на заднее сиденье иномарки. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

На момент исчезновения ей было около 18 лет, среднего телосложения, с круглым европейским лицом. Была одета в красную кожаную куртку, черную юбку, замшевые сапоги на каблуке, а при себе имела сумку черного цвета на длинном ремешке.

Следственный комитет просит граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Демаковой Дарьи сообщать по телефонам 8-965-675-65-49, 8-909-851-00-15 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).