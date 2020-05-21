Эксперты предсказали массовый переезд жителей менее развитых регионов в Москву

Жителям менее развитых регионов предрекли массовое переселение в крупные города, сообщает РБК со ссылкой на рейтинговое агентство Moody’s.

По мнению экспертов, из-за кризиса, вызванного падением нефти и пандемией COVID-19, в ближайшие два года все больше жителей страны будет стремиться в Москву и Санкт-Петербург. Сильнее всего нехватка населения будет заметна в Чувашии, Башкирии, а также Омской и Нижегородской областях.

Ускорение внутренней миграции и оттоку жителей из небольших городов приведет к замедлению экономического развития и падению доходов.

Как ранее сообщил amic.ru, пандемия коронавируса сорвала планы барнаульцев на переезд в столицу страны. Риелторы отмечают резкое сокращение межрегиональных сделок, часть из которых были отменены горожанами.