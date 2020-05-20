Новый выпуск программы Никиты Михалкова снова сняли с федерального канала

Новый выпуск программы Никита Михалкова "БесогонTV" под названием "Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди" сняли с эфира телеканала "Россия-24". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

"Телеканал всегда помогал нам донести наши мысли до самой широкой аудитории во всех регионах России. Но если мы сейчас не можем делать это вместе с "Россией 24", значит, будем выпускать нашу программу в интернете, а параллельно думать о дальнейшем ее развитии", – заявил деятель культуры.

В новом выпуске Михалков собирался поговорить о реакции на его выпуск "У кого в кармане государство?". Как ранее сообщал amic.ru, в ней кинорежиссер обвинил миллиардера Билла Гейтса в намерении "чипировать" население и устроить апокалипсис.

В качестве доказательств он привел некий патент, под которым разрабатывается вакцина от коронавируса. Передачу сняли с эфира и тогда постановщик назвал решение телеканала цензурой.