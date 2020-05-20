Правительство Челябинской области нашло новое применение иномаркам, стоящим в лесу

Найденные в лесу Челябинской области иномарки передадут в медицинские и социальные службы региона, которые борются с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом, в дополнение к ранее выделенному автопарку", – говорится в сообщении.

Остальные заменят старую технику в автопарке правительства.

Как ранее сообщил amic.ru, местный житель снял около полсотни новых Toyota Camry, стоящих в лесу неподалеку от озера Смолино. Журналисты выяснили, что премиальные авто были закуплены правительством для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС, однако сейчас дорогая техника простаивает без дела.