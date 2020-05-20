В Алтайской краевой больнице скорой помощи коронавирусом заразилось сразу 25 врачей

В Алтайской краевой больнице скорой помощи, где 19 мая выявили случай заражения коронавирусом, заболело сразу 25 врачей, сообщает ГТРК "Алтай" со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи Минздрава региона Жанну Вахлову.

Нулевым пациентом, с которого началась вспышка инфекции в медучреждении, оказалась пожилая женщина, лежавшая в реанимации. У нее внезапно началась пневмония, а анализы показали наличие SARS-CoV-2 в организме. После подтверждения диагноза пенсионерка была перенаправлена в городскую больницу № 5.

Позже положительный тест выявили у врачей, медсестер и младшего медицинского персонала, которые контактировали с больной.

"Заболевшие медики будут рассортированы в зависимости от того, как будет протекать COVID-19. Если легко, бессимптомно и есть возможность самоизоляции на дому, то будут лечиться дома. Но в основном, думаю, – госпитализация в горбольницу №5 и госпиталь ветеранов, где развернуты ковидные госпитали", – сообщает Вахлова.

Напомним, что 19 мая случай заражения коронавирусом был выявлен в алтайской больнице скорой медицинской помощи. Больных перенаправили в другие клиники, а пациенты и работники отделения, где обнаружили вирус, останутся в учреждении на 14 дней.