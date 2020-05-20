Российская компания подала иск о блокировке сервиса YouTube в стране

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск о блокировке YouTube, поданный разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала Ontarget, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно материалам суда, компания сочла нарушением исключительных прав видеоролики, где показывают способы успешного прохождения тестов. Кроме того, по словам основателя фирмы Светланы Симоненко, на некоторых каналах предлагают обмануть работодателей, пройдя тесты за пользователей.

Разработчик требует "полной и вечной" блокировки всего сервиса, которая допускается законодательством в случае повторных нарушений. Два года назад Мосгорсуд уже обязал владельца сервиса Google удалить аналогичный контент, однако требований суда компания не выполнила.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что хоть по законам подобная блокировка и является возможной, лишать всю страну популярного сервиса – излишнее требование. Мосгорсуд при этом не может заменить в иске полную блокировку, однако может признать способ чрезмерным, обратиться в Конституционный суд или признать требование истца злоупотреблением.