В ФАС отметили, что цены на гречку в России стабилизируются

Федеральная антимонопольная служба отмечает стабилизацию цен на гречку в России и видит перспективу для дальнейшего снижения. По словам начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева, цены могут вернуться к уровню, который был установлен до начала ограничений, связанных с коронавирусом, пишет РИА "Новости".

"Мы сегодня видим, что цены стабилизировались – сейчас стоимость килограмма гречневой крупы от 67 до 84 рублей колеблется на полке. Но дороговато, и у нас есть весь потенциал для снижения цен", – сказал Тенишев. – "Я думаю, мы можем прогнозировать в ближайшее время, что цена будет еще ниже и вернется к минимальным показателям, которые были до введения карантинных ограничений".

Ранее amic.ru писал о повышении цен на ряд продуктов в Алтайском крае. В их число вошла и гречка, которая прибавила 13% к стоимости.