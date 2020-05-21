Ученые назвали самый эффективный способ избежать ранней смерти

Самым эффективным способом снизить риск преждевременной смерти является езда на велосипеде. Исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании, было опубликовано на MedicalXpress.

Специалисты отслеживали состояние здоровья и образ жизни 300 тысяч человек в течение 25 лет. Наблюдения показали, что люди, которые ездили на работу на велосипеде, умирали в раннем возрасте на 20% реже, чем те, кто пользовался автомобилем. В частности, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась почти на 25%, а от рака – на 15%.

Пешие прогулки по сравнению с велосипедными обладают меньшим эффектом – у пешеходов количество выявленных случаев онкозаболеваний снижалось лишь на 7%. Исследовать связь с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не удалось – на людей, предпочитающих ходить на своих двоих, влияет слишком большое количество неучтенных факторов.

Также врачи отметили снижение смертности у пассажиров поездов: у этой группы риск преждевременной кончины от инфарктов и инсультов оказался ниже на 20%, а от новообразований – на 10%.