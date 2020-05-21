Ученые назвали самый эффективный способ избежать ранней смерти

Самым эффективным способом снизить риск преждевременной смерти является езда на велосипеде. Исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании, было опубликовано на MedicalXpress.
Специалисты отслеживали состояние здоровья и образ жизни 300 тысяч человек в течение 25 лет. Наблюдения показали, что люди, которые ездили на работу на велосипеде, умирали в раннем возрасте на 20% реже, чем те, кто пользовался автомобилем. В частности, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась почти на 25%, а от рака – на 15%.
Пешие прогулки, по сравнению с велосипедными, обладают меньшим эффектом – у пешеходов количество выявленных случаев онкозаболеваний снижалось лишь на 7%. Исследовать связь с заболеваниями сердечно-сосудистой системы не удалось – на людей, предпочитающих ходить на своих двоих, влияет слишком большое количество неучтенных факторов.
Также врачи отметили снижение смертности у пассажиров поездов: у этой группы риск преждевременной кончины от инфарктов и инсультов оказался ниже на 20%, а от новообразований – на 10%.
Комментарии
в шоке от того, какой фигней за БЮДЖЕТНЫЕ деньги занимаются всякие там идиоты. Ведь эти люди получают зарплаты за счет остальных простолюдинов.....ужас.
Не надо быть экспертом, чтобы знать, что САМЫЙ эффективный способ избежать смерти - не рождаться. особенно всяким там ученым.
Во-первых, с чего вы взяли, что это именно бюджетное финансирование? Во-вторых, какое дело вам до денег Британии, все равно вам их не видать. Не рвите душу понапрасну, дольше проживете