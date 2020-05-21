Высокая горимость, гроза и ветер. О погоде в Алтайском крае 21 мая

На территории Алтайского края с 21 по 25 мая действует штормовое предупреждение в связи с высокой горимостью. Кроме того, 21 мая синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия.

В регионе температура воздуха составит +20...+25 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, по востоку и предгорьям местами сильные дожди, грозы, град.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах по востоку местами шквалы до 20 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +20...+22 градусов. Возможны кратковременные дожди, гроза.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.