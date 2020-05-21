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Девять человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

, ИА "Амител"
У шести из них смерть наступила от COVID-19
Фото: m123ru.net

Фото: m123ru.net

Девять человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае. Об этом 21 мая на заседании правительства региона заявил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, у шести человек экспертиза подтвердила смерть от COVID-19, еще по трем в настоящее время исследования продолжаются.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 1111 человек. 573 человека выписаны, 529 продолжают лечение. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.05.2020 10:27
Как то так

Отстаём от Москвы на 2-3 недели, в начале июля будет "весело".

21.05.2020 10:29
- гость -

Они бы всё равно умерли.

21.05.2020 10:29
гость

От таких новостей страшно на улицу выходить

21.05.2020 10:30
- гость -


21.05.2020 10:27
Как то так
Вот поверьте, тот кто хочет увидеть бурю, он ее и в стакане увидит...

21.05.2020 10:31
Гость

Давайте,убогие,"расчехляйтесь" и айда обниматься на улицу! Вы же бессмертные.

21.05.2020 10:31
- гость -

21.05.2020 10:29
- гость -
Они бы всё равно умерли.

Лет через 15-20, но заразители и ковид помогли сегодня.

21.05.2020 10:35
гость

Сейчас будет меньше 40 ка заболевших скорее всего. Будем подгонять под москву.

21.05.2020 10:43
- гость -

Лет через 15-20, но заразители и ковид помогли сегодня.
-------
Чего? У нас столько не живут. Там уже старики 60+ с кучей болячек были. Не сегодня, так завтра.
Панику опять нагоняют. Из ничего

21.05.2020 10:46
- гость -

21.05.2020 10:35
гость

Как сказать. Стремление подгонять под МСК прослеживается, но не все врачи согласятся скрывать истинное положение дел. Их тоже достало.

21.05.2020 10:49
- гость -

21.05.2020 10:43
- гость -
Лет через 15-20, но заразители и ковид помогли сегодня.
-------
Чего? У нас столько не живут. Там уже старики 60+ с кучей болячек были. Не сегодня, так завтра.
Панику опять нагоняют. Из ничего
-------------------
То есть вы мне предлагаете без паники надеть саван и ползти на Черницкое, как уже советовали читателям на данном ресурсе?

21.05.2020 10:50
- гость -

Умерли от ковида? Или от осложнений хронических заболеваний на фоне развившейся болячки?

21.05.2020 10:58
Как то так

21.05.2020 10:50
- гость -
Умерли от ковида? Или от осложнений хронических заболеваний на фоне развившейся болячки?

Без вируса со своими хроническими болячками жили бы и жили

21.05.2020 11:01
- гость -

5жи включили и понеслось...
дальше веселее будет

21.05.2020 11:04
гость

Девять человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае

А, так вот какая у нас статистика. Два пишем три в уме

21.05.2020 11:06
- гость -

21.05.2020 10:43
- гость -

Мне вот интересно, 15-летние подростки что-ли такие комменты пишут. Мне 60 скоро, и что? Какая я старушка? Работаю, по больницам не хожу. Мне тоже пора начинать ползти куда-то по вашему?

21.05.2020 11:07
- гость -

То есть вы мне предлагаете без паники надеть саван и ползти на Черницкое, как уже советовали читателям на данном ресурсе?
--------------
Я вам предлагаю панику не поднимать. Если боитесь за своё здоровье, сидите дома. Из-за 1% населения из группы риска не должно страдать 99% работоспособного населения.

21.05.2020 11:08
Гость

21.05.2020 10:50
- гость -
Умерли от ковида? Или от осложнений хронических заболеваний на фоне развившейся болячки?
_________
От осложнений вызванных ковидом, не было бы его, не было бы осложнений.

21.05.2020 11:08
гость

Девять человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Алтайском крае

А 555 человек, у которых ранее выявили коронавирус, избавились от коронавируса. То есть 1 к 61, это пока лучше, чем в целом по России и значительно лучше, чем в целом в мире

21.05.2020 11:10
- гость -

21.05.2020 11:06
- гость -

Да мы с вами этим пищущим еще фору дадим! Не берите в голову тупые комменты!

21.05.2020 11:14
- гость -

Мне 60 скоро, и что? Какая я старушка?

Ну а кто ты? Не девушка молодая. Даже не баба-ягодка. Старушка и есть.

21.05.2020 11:17
гость

Из-за 1% населения из группы риска не должно страдать 99% работоспособного населения

90 из 99 % работоспособного населения сидело дома 1 неделю, потом их вывели на работу. А 1 % из группы риска может вырасти в десятки раз, никаких гарантий никому не дается. Стоит только активней начать общаться и все станет интересней. Как в Англии, например, там на 1 выздоравливающего 34 умерших

21.05.2020 11:17
- гость -

21.05.2020 11:07
- гость -
Я вам предлагаю панику не поднимать. Если боитесь за своё здоровье, сидите дома. Из-за 1% населения из группы риска не должно страдать 99% работоспособного населения.
--------------
В Барнауле 600 тыс населени. Из них 200 тыс пенсионеры.
Это вы, 11-07, 1% населения, а не мы. И экономика краевого центра во многом зависит от пенсионеров. Потому что они основные потребители. И товаров, и услуг, и продовольствия.
В основе ковидного экономического кризиса лежит снижение потребления. Нет потребителей- нет экономики. В Израиле это сразу просчитали и пресекли эпидемию в стране.

21.05.2020 11:22
- гость -

И экономика краевого центра во многом зависит от пенсионеров. Потому что они основные потребители. И товаров, и услуг, и продовольствия.
----------
Рука*лицо. Потребители гречки и туалетной бумаги ))))))))))))))

21.05.2020 11:36
- гость -

Завязывайте писать про Корону, достали уже.
У нас от туберкулеза в Барнео и крае умирает ежедневно народа больше

21.05.2020 11:38
- гость -

Потек кран. Взял маску и перчатки и пошел в магазин "Алтера" которая в Новоалтайске на Ударника 2 .Возмутило что все три кассы принимали оплату от покупателей без масок. Спросил в первой кассе почему они обслуживают покупателей без защитных средств- ответ я же в маске и с претензиями обращайтесь к администратору. Ничего этот народ не понимает. Надо только прививать рефлексы (по Павлову) розгами.

21.05.2020 11:39
гость

Да, если 30 % населения Барнаула пенсы, то они марийке реально хорошую часть выручки могут делать

21.05.2020 11:46
- гость -

9 человек сегодня умерло или сначала эпидемии или с времен Демидова..... пишите статьи нормально а не пугайте народ

21.05.2020 11:49
- гость -

В крае много людей старшего поколения. Именно они основные инвесторы. Потому что вкладывают практически все свои личные средства в экономику края, потребляя произведенное или продаваемое в крае. Посредством пенсионеров в виде пенсий в регион попадают государственные деньги. Ведь пенсвыплаты идут не только из отчислений ныне работающих в АК, а из общей казны страны. А пенсы покупают всё не только для своих нужд. Если где-то экономят на себе, то приобретают для внуков гаджеты, водят их в зоопарк, дают деньги на развлечения, даже помогают выплачивать ипотеку. То есть все сферы местного бизнеса кормятся от пенсионеров.

21.05.2020 11:51
Гость

Если пенсионеры или заболевания в человека, то пусть умирает, не жалко?! Вы нормальные вообще? У меня маме почти 80, она для своего возраста активна, не хочу рисковать ее здоровьем и жизнью. А вам своих близких не жалко что ли?!

21.05.2020 11:52
пенсионер

21.05.2020 11:22
- гость -
И экономика краевого центра во многом зависит от пенсионеров. Потому что они основные потребители. И товаров, и услуг, и продовольствия.
----------
Рука*лицо. Потребители гречки и туалетной бумаги ))))))))))))))
-------------------------------
Это вы, жалкие МРОТ- ники, потребители гречки и туалетной бумаги, кормитесь из наших рук. Даже названных товаров не можете купить, жалуетесь на карантинные меры. На маски у вас денег нет.

21.05.2020 12:22
- гость -

21.05.2020 11:51
Гость
А вам своих близких не жалко что ли?!

А у них нет близких. Они эгоисты до мозга костей. Ближе себя и своих нужд у них нет никого и ничего. Странное поколение. Или воспитание. Или и то и другое. С 91 года была демографическая яма. Это сейчас молодые люди от 29 лет и моложе. Вас ничтожно мало. Поэтому, да. на взрослом населении и пенсионерах сейчас всё держится.

21.05.2020 13:01
Крем

Девять человек, у которых ранее выявили кариес, скончались в Алтайском крае.

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