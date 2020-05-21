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Уже 1111 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За минувшие сутки выявили 57 новых случаев
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 57 новых случаев заражения COVID-19. Об этом на заседании правительства региона рассказал губернатор Виктор Томенко.

Таким образом, сейчас в крае насчитывается 1111 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

57 зараженных – это больше, чем обычно фиксировалось в последние дни. Ранее в течение некоторого времени в регионе выявляли в среднем по 40 человек в сутки. Возможно, столь большое число вновь выявленных инфицированных объясняется случаями заражения в общежитии АГМУ и Краевой больнице скорой медицинской помощи. Впрочем, в оперштабе эту информацию не уточняют.

Как уже сообщал amic.ru, 20 мая в Алтайском крае оперштаб подтвердил 40 новых случаев заражения COVID-19. Также стало известно о шестой смерти пациента с установленным диагнозом "коронавирус". Умер житель 64-летний житель Славгорода, состояние которого было осложнено хроническими заболеваниями эндокринной и сосудистой систем.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.05.2020 10:28
- гость -

Неплохой результат. Показывают большое количество заражений и малую СТАТИСТИЧЕСКУЮ летальность.
Томенко и Попов, скорее всего, получат медаль. Это без всякой иронии. Потому что эффекивность определяется при сравнении этих двух показателей.

Что касается инфицированных, то местных властей за это журить не будут. Им просто не повезло с населением, которое: Шашлычник на шашлычнике, что с них взять. Да, ещё руки после туалета не моют.

21.05.2020 10:32
- гость -

Зато каждый день пишут,что смогут обеспечить безопасность туристов!!!
В Алтайской краевой больнице скорой помощи коронавирусом заразилось сразу 25 врачей.

21.05.2020 10:32
- гость -

+5,41% с +3,94% с прошедшего дня
никак имеем результат окончания длинных выходных и выход гаждан на работу...

21.05.2020 10:33
- гость -

21.05.2020 10:32
- гость -

да, всё сходится

21.05.2020 10:35
Санёк

После шашлычников доля заразившихся должна возрасти на 14 дней, так? ТО есть 10 мая + минимум 7 - 10 дней

21.05.2020 10:40
- гость -

Шашлычник на шашлычнике, что с них взять.

инкубационый период в среднем 10 суток
значит заразились 11-12 мая или еще позже
и при чем тут шашлычёк, тем более если он в кругу семьи и ближайшего окружения
у нас чай не мАсква с ейными шашлычными зонами...

21.05.2020 10:53
- гость -

Положительные результаты теста на коронавирус получены по 11 проживающим в общежитии студентам медвуза. В Алтайской краевой больнице скорой помощи коронавирусом заразилось сразу 25 врачей.

Это надо сразу проверять водителей общественного транспорта, кассиров близлежащих магазинов.

21.05.2020 11:05
- гость -

инкубационый период в среднем 10 суток
значит заразились 11-12 мая или еще позже

Не у всех по наличию симптомов берут мазок, и наоборот, допросись, чтобы его взяли - ОРВИ.

21.05.2020 11:17
- гость -

10:40
Атнюдь, арифметика сходится:
шашлык 9-11, +10 на заболеть, +1 на осознать, +1 доктор/анализ = 21-23

21.05.2020 11:21
любовь

а это те пофигисты,которые утверждают,что бояться нечего и корона -миф!

21.05.2020 11:25
- гость -

11:17

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.

Временные методические рекомендации профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Версия 6 (28.04.2020)

21.05.2020 11:28
- гость -

шашлык 9-11

ещё раз
у нас чай не мАсква с ейными шашлычными зонами...

21.05.2020 11:38
- гость -

А если ещё вспомнить,что отставание идет на 3 недели от Москвы....
А если ещё вспомнить,что в апреле-то строгой самоизоляции не было,в отличии от многих регионов...
И т. д и т. п.

21.05.2020 11:46
- гость -

Ну зато с 1 июня санатории планируют открывать. Москва у нас засиделась, надо по всей стране активнее заразу развозить. А то, что регионы отстают и тут все только начинается - так правителям на то плевать.

21.05.2020 12:01
- гость -

Потек кран. Взял маску и перчатки и пошел в магазин "Алтера" которая в Новоалтайске на Ударника 2 .Возмутило что все три кассы принимали оплату от покупателей без масок. Спросил в первой кассе почему они обслуживают покупателей без защитных средств- ответ я же в маске и с претензиями обращайтесь к администратору. Ничего этот народ не понимает. Надо только прививать рефлексы (по Павлову) розгами.

21.05.2020 12:14
гость

зато все ограничения сняли и на работу всех выгнали, прям как специально. Может правда хотят от части народа избавиться?

21.05.2020 12:20
Гость

Вся масса что вышла с 12 мая на работу ни что по сравнению с вашими «шашлычниками», все впереди у нас, показатели растут, зато все понаоткрывпли, жёсткости никакой

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