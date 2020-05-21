Рабочая неделя в Алтайском крае закончится дождями, грозами и мощными порывами ветра, в связи с чем региональное управление МЧС России предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде.

21 мая и ночью 22 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Его порывы временами будут достигать скорости 20 м/с. На востоке и в предгорьях прогнозируют ливни. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций, падений деревьев и обрывов линий электропередачи. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

Как ранее писал amic.ru, синоптики дали прогноз, что июнь в Алтайском крае в этом году будет теплее, чем обычно.