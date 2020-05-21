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"Кому положено умереть – помрут". Доктор Мясников высказался о страхе перед COVID-19

, ИА "Амител"
Он также призвал не искать в любом симптоме коронавирус
Фото: drmyasnikov.ru

Фото: drmyasnikov.ru

Глава информцентра мониторинга ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников заявил, что инфекция "все равно возьмет свое" и те, "кому положено умереть,– помрут". Об этом он сообщил в выпуске YouTube-канала "Соловьев Live".

В эфире доктор пофилософствовал о страхе россиян перед пандемией, а также заявил, что смертность от COVID-19 по миру "совсем низкая, если не брать в статистику тяжелых больных и пожилых". Глава информцентра призвал не искать в любом симптоме коронавирус.

"Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну, конечно, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия. Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих – коронавирус и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит", – сказал он.

Доктор Мясников посоветовал людям "просто жить", потому что "все равно инфекция возьмет свое".

"Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут", – говорит он.

Ранее доктор Мясников пожаловался на большое количество "дебилов", которые критикуют его высказывания в интернете.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.05.2020 09:00
- гость -

Скажу большее - умрут все, когда нибудь.

21.05.2020 09:03
- гость -

Уважаю этого парня. Правду говарит.

21.05.2020 09:04
- гость -

а также заявил, что смертность от COVID-19 по миру "совсем низкая

0.327/4.97*100=6.6% - совсем ничего...

21.05.2020 09:04
- гость -

Ваш КЭП.

21.05.2020 09:08
Как то так

21.05.2020 09:00
- гость -
Скажу большее - умрут все, когда нибудь.

Согласен, но можно попозже

21.05.2020 09:09
- гость -

"совсем низкая, если не брать в статистику тяжёлых больных и пожилых".

и правда, зачем брать пожилых - ведь они всеравно умрут...

21.05.2020 09:10
- гость -

Можно конечно и подонков провластных уважать, но его позиция, пропагандируемая на госканалах ТВ, приведет ко многим смертям, которых можно было избежать...

21.05.2020 09:14
- гость -

21.05.2020 09:10
- гость -
+ много. По сути, людям внушается мысль, что всем надо переболеть. А там как карта ляжет.

21.05.2020 09:17
- гость -

но можно попозже Вам можно)

21.05.2020 09:22
- гость -

По словам Мясникова, у пожилых людей «нет вариантов, кроме изоляции», которая может сохранить их здоровье.

21.05.2020 09:23
- гость -

Осталось нам немного лет,
Мы пошустрим и, как положено, умрем.(Баллада об уходе в рай)

21.05.2020 09:23
АБОРИГЕН

И это чудо на букву "м" ещё просит 88 т.р. за интервью?!

21.05.2020 09:24
- гость -

Какой же он доктор, если не работает сейчас в ковидном госпитале?

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