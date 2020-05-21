"Кому положено умереть – помрут". Доктор Мясников высказался о страхе перед COVID-19

Глава информцентра мониторинга ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников заявил, что инфекция "все равно возьмет свое" и те, "кому положено умереть,– помрут". Об этом он сообщил в выпуске YouTube-канала "Соловьев Live".
В эфире доктор пофилософствовал о страхе россиян перед пандемией, а также заявил, что смертность от COVID-19 по миру "совсем низкая, если не брать в статистику тяжелых больных и пожилых". Глава информцентра призвал не искать в любом симптоме коронавирус.
"Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну, конечно, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия. Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих – коронавирус и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит", – сказал он.
Доктор Мясников посоветовал людям "просто жить", потому что "все равно инфекция возьмет свое".
"Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут", – говорит он.
Ранее доктор Мясников пожаловался на большое количество "дебилов", которые критикуют его высказывания в интернете.
Комментарии
Скажу большее - умрут все, когда нибудь.
Уважаю этого парня. Правду говарит.
а также заявил, что смертность от COVID-19 по миру "совсем низкая
0.327/4.97*100=6.6% - совсем ничего...
Ваш КЭП.
21.05.2020 09:00
- гость -
Скажу большее - умрут все, когда нибудь.
Согласен, но можно попозже
"совсем низкая, если не брать в статистику тяжёлых больных и пожилых".
и правда, зачем брать пожилых - ведь они всеравно умрут...
Можно конечно и подонков провластных уважать, но его позиция, пропагандируемая на госканалах ТВ, приведет ко многим смертям, которых можно было избежать...
21.05.2020 09:10
- гость -
+ много. По сути, людям внушается мысль, что всем надо переболеть. А там как карта ляжет.
но можно попозже Вам можно)
По словам Мясникова, у пожилых людей «нет вариантов, кроме изоляции», которая может сохранить их здоровье.
Осталось нам немного лет,
Мы пошустрим и, как положено, умрем.(Баллада об уходе в рай)
И это чудо на букву "м" ещё просит 88 т.р. за интервью?!
Какой же он доктор, если не работает сейчас в ковидном госпитале?