"Кому положено умереть – помрут". Доктор Мясников высказался о страхе перед COVID-19

Глава информцентра мониторинга ситуации с коронавирусом доктор Александр Мясников заявил, что инфекция "все равно возьмет свое" и те, "кому положено умереть,– помрут". Об этом он сообщил в выпуске YouTube-канала "Соловьев Live".

В эфире доктор пофилософствовал о страхе россиян перед пандемией, а также заявил, что смертность от COVID-19 по миру "совсем низкая, если не брать в статистику тяжелых больных и пожилых". Глава информцентра призвал не искать в любом симптоме коронавирус.

"Не надо искать в любом симптоме именно коронавирус. Даже если коронавирус, ну и что? Ну, конечно, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия. Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих – коронавирус и побежим проверяться, то никаких анализов не хватит", – сказал он.

Доктор Мясников посоветовал людям "просто жить", потому что "все равно инфекция возьмет свое".

"Все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть – помрут", – говорит он.

Ранее доктор Мясников пожаловался на большое количество "дебилов", которые критикуют его высказывания в интернете.