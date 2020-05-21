Две трети российских преподавателей не хотят работать из дома

Большинство преподавателей российских вузов остались недовольны переходом на дистанционное образование. Об этом свидетельствуют результаты опроса Минобрнауки и Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Так, две трети (66%) преподавателей заявили, что им не нравится работать из дома, а еще треть (34%) призналась, что у них дома нет места для комфортного ведения занятий.

Кроме того, 85,7% опрошенных заявили, что после перехода на дистант у них стало меньше свободного времени и возникло ощущение роста рабочей нагрузки. 87,8% участников исследования считают, что занятия лучше проводить в очном формате.

При этом подчеркивается, что на принятие дистанционного образования в большей степени повлияли отношения в семье и личные предпочтения работы из дома.

Исследование проводилось в первой половине апреля 2020 года. В нем участвовали 33 987 педагогов более чем из ста вузов России, что составляет порядка 15% всего профессорско-преподавательского состава.