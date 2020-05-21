Ожирение, сахарный диабет и другие эндокринные заболевания в разы повышают вероятность смерти при коронавирусе, заявила в интервью RT директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"Смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии в два-четыре раза выше, чем у здоровых людей, – констатировала врач. – Это обусловлено широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма инфекции".

По ее словам, в равной степени это относится к людям, которые страдают болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

Руководитель НМИЦ отметила, что люди с такими заболеваниями составляют значительную часть населения России. Так, доля пациентов с опухолями щитовидной железы в стране составляет 40%. Ожирение диагностировано у 8 млн россиян, а еще 19 млн – в группе риска по этому признаку.

Ранее amic.ru писал, что у двух больных коронавирусной инфекцией выявилось нетипичное течение заболевания. У них поднялась высокая температура и клиника "острого живота" – симптомокомплекса, отражающего развитие серьезных повреждений брюшной области.