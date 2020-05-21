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Оставшихся без работы россиян наймут на стройки и благоустройство городов

, ИА "Амител"
Трудоустраивать соотечественников планируют по временным договорам
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Потерявших работу россиян планируют занять на стройках и в благоустройстве городов, сообщают "Известия".

Как отмечается, одним из способов остановить растущую безработицу в России может стать активное вовлечение безработного населения в реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" по временным договорам.

"Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и так далее", – заявил источник, близкий к правительству.

При этом эксперты полагают, что такой способ борьбы с безработицей может быть эффективен только как краткосрочная антикризисная мера, но на длинной дистанции он абсолютно не оправдан.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках парламентского часа в Совете Федерации, в России в период нерабочих дней, длившегося с 25 марта по 12 мая, официальная безработица выросла почти на 30% – до 1,665 млн человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.05.2020 10:04
гость

Потерявших работу россиян планируют занять на стройках и в благоустройстве городов....

А что не на заводах, фабриках и т.д. Или их строительстве??? Животноводстве и с/хозяйстве?

21.05.2020 10:16
- гость -

Оставшихся без работы россиян наймут на стройки и благоустройство городов за миску похлебки и ночлег в собачей конуре

21.05.2020 10:17
- гость -

Принудительно? И за МРОТ?

21.05.2020 10:33
- гость -

Фотография шикарная.

21.05.2020 10:45
месный

Далеко не у всех есть стока здоровья работать на стройке или на улице!!!

21.05.2020 10:51
- гость -

Согласен с месным. Есть люди у которых специфика далека от стройки, и загнать его на стройку это кощунство. Если он привык работать удаленно на компьютере под пальмой и комментировать в свободное время новости, то для него смена на такую работу будет дикой.

21.05.2020 11:01
Гость

Может сразу в прислугу к слугам народа. Ненависть когда нибудь материализуется, надеюсь не все из них смогут улететь на свои виллы за бугор.

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