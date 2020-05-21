Оставшихся без работы россиян наймут на стройки и благоустройство городов

Потерявших работу россиян планируют занять на стройках и в благоустройстве городов, сообщают "Известия".

Как отмечается, одним из способов остановить растущую безработицу в России может стать активное вовлечение безработного населения в реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" по временным договорам.

"Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и так далее", – заявил источник, близкий к правительству.

При этом эксперты полагают, что такой способ борьбы с безработицей может быть эффективен только как краткосрочная антикризисная мера, но на длинной дистанции он абсолютно не оправдан.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках парламентского часа в Совете Федерации, в России в период нерабочих дней, длившегося с 25 марта по 12 мая, официальная безработица выросла почти на 30% – до 1,665 млн человек.