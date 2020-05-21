Потерявших работу россиян планируют занять на стройках и в благоустройстве городов, сообщают "Известия".
Как отмечается, одним из способов остановить растущую безработицу в России может стать активное вовлечение безработного населения в реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" по временным договорам.
"Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и так далее", – заявил источник, близкий к правительству.
При этом эксперты полагают, что такой способ борьбы с безработицей может быть эффективен только как краткосрочная антикризисная мера, но на длинной дистанции он абсолютно не оправдан.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках парламентского часа в Совете Федерации, в России в период нерабочих дней, длившегося с 25 марта по 12 мая, официальная безработица выросла почти на 30% – до 1,665 млн человек.
Комментарии
Потерявших работу россиян планируют занять на стройках и в благоустройстве городов....
А что не на заводах, фабриках и т.д. Или их строительстве??? Животноводстве и с/хозяйстве?
Оставшихся без работы россиян наймут на стройки и благоустройство городов за миску похлебки и ночлег в собачей конуре
Принудительно? И за МРОТ?
Фотография шикарная.
Далеко не у всех есть стока здоровья работать на стройке или на улице!!!
Согласен с месным. Есть люди у которых специфика далека от стройки, и загнать его на стройку это кощунство. Если он привык работать удаленно на компьютере под пальмой и комментировать в свободное время новости, то для него смена на такую работу будет дикой.
Может сразу в прислугу к слугам народа. Ненависть когда нибудь материализуется, надеюсь не все из них смогут улететь на свои виллы за бугор.