75 километров трассы в сторону Казахстана обновят в Алтайском крае

Фото: Минтранс Алтайского края

Обновление трассы Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан идет в Алтайском крае. Работы планируют завершить к осени 2021 года. Общая протяженность отремонтированного участка достигнет 75 километров.

Как напоминают в краевом Минтрансе, в 2018 году Южное ДСУ приступило к масштабным работам на более чем 35 километрах покрытия. В строительном сезоне 2019 года мероприятия осуществлялись уже по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на участке трассы протяженностью около 25 километров.

В нынешнем году в порядок приведут еще 13 километров. Дорожники срежут существующее покрытие, восстановят профиль основания и уложат два слоя асфальтобетона. Для выполнения работ будет использоваться ресайклер, что позволит значительно укрепить основание трассы, перерабатывая старое покрытие с добавлением цемента.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что уже до конца нынешней недели должно открыться движение транспорта по реконструированному участку федеральной трассы "Чуйский тракт" на границе Тальменского и Первомайского районов.