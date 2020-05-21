Людей эвакуировали при пожаре в барнаульской многоэтажке

Пожарные эвакуировали жильцов многоэтажки при пожаре в доме № 50а на улице Советской Армии в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание началось с электрощитовой, расположенной в подъезде на втором этаже дома. Огонь охватил проводку, что привело к сильному задымлению.
Чтобы не создавать угрозу здоровью людей из-за дыма, их вывели на улицу. Пламя потушили. По предварительной информации, пострадавших нет.
Видеозапись, на которой видны клубы дыма и спешащие к месту ЧП пожарные автомобили, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Комментарии
Оператору бы НЛО снимать бы.Классно бы вышло!
Городу давно пора уйти от высотной застройки и строить дома от 2-х до 5-ти этажей, как во всём цивилизованном мире. Все муравейники, от 6-ти этажей и выше надо сносить. Спасать людей с 9-го, а то и с 15-х этажей намного сложней, чем с 5-го этажа, где можно постелить батут
Городу давно пора уйти от высотной застройки и строить дома от 2-х до 5-ти этажей, как во всём цивилизованном мире.
Ну конечно, высотки - в одной только отсталой России. весь мир в собственных коттеджах живёт