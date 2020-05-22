Пятница, 22 Май, 09:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,92
€ 77,8
19°

317554 +0
Обь
388см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Маска, где ты? Как в условиях пандемии в Барнауле торгуют на улице

, ИА "Амител"
Подхватить коронавирус можно сейчас везде и улица не исключение

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пандемия коронавируса меняет наш привычный уклад жизни. Масочный режим, перчатки, дистанцирование, обработка антисептиком – все это внезапно появилось, и, как говорят эксперты, останется с нами еще долгое время. Но есть то, что вечно в нашем городе – это нарушение правил и уличная торговля. Бабули рассаживаются со своим товаром даже там, где это запрещено, не боясь ни штрафов, ни вируса. На перекрестках торгуют квасом, а в уличных палатках – овощами и фруктами. Весь день стоять в масках продавцам тяжело. А потому она весело болтается где-то под подбородком или вовсе отсутствует. Ну и, конечно, о том, как соблюдаются прочие санитарные нормы, здесь не трудно догадаться. Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина прогулялась по городу и посмотрела, как ведется уличная торговля в условиях пандемии.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

22.05.2020 08:47
- гость -

Отстаньте от бабуль! Не нравится, проходи мимо!
Антисанитария...прогуляйтесь на любое пищевое производство

22.05.2020 08:54
- гость -

Правильно! проходите мимо, пусть просто так сидят без продаж, раз маски не носят.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
08:48
Россиянам предсказали череду повторных волн карантина до 2021 года 0
08:32
Рособрнадзор назвал все даты проведения ЕГЭ в 2020 году 0
08:18
Бомж заживо сжег двоих собутыльников в Барнауле 4
08:03
Ученые показали процесс, который делает рак неизлечимым 0
07:50
Маска, где ты? Как в условиях пандемии в Барнауле торгуют на улице 2
07:32
Самый важный документ. Как поменять паспорт во время режима самоизоляции 2
07:16
Доктор Мясников развеял главный миф о ношении медицинских масок 6
07:02
Прорыва не было. Что алтайские депутаты говорят о работе Виктора Томенко в 2019 году 10
06:47
Не откажи просящему и не трогай ножницы. Что нельзя делать на Николу Вешнего 22 мая  1
06:31
Модный аксессуар, который спасет мир: самые оригинальные защитные маски 1
06:15
Вахтовик c Алтая привез коронавирус на Сахалин 0
06:01
Ливни с градом и туман. О погоде в Алтайском крае 22 мая 0
23:45
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах 2
23:20
Полицейские разбили служебное авто в погоне за байкером в Барнауле 12
23:04
Алтайских чиновников подозревают в мошенничестве в особо крупном размере 1
22:43
Baza: Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус 2
22:23
Следственный комитет проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной 7
22:06
Из рубцовской больницы выписали всех ковидных пациентов 0
21:43
Пенсионер из ревности убил возлюбленную в Алтайском крае 1
21:23
В России предложили узаконить самоизоляцию 7
21:03
"Яндекс.Лицей" набирает преподавателей из Барнаула 1
20:50
На Корбалихинском руднике сменили вахту после массового заражения 0
20:34
Поворот не туда. Почему важно вовремя менять колеса на тележках и складской технике 0
20:01
Томенко подписал указ о дополнительных выплатах соцработникам 0
19:40
Два сотрудника магазина "Леруа Мерлен" в Барнауле заболели коронавирусом 9
19:25
Путин отложил призыв для поступающих в вузы выпускников 2
19:14
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 53 0
19:06
Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня 0
18:43
За восемь часов Сбербанк израсходовал годовой лимит средств для сельской ипотеки 1
18:27
Фальшивомонетчики обманули жителей Алтая на 101 тысячу рублей 2
18:04
Молодой врач умер в Алтайском крае 15
17:51
Барнаул вошел в число городов с наименее доступной едой 13
17:37
Все есть, воды нет: алтайский министр пожаловался на "небесную канцелярию" 1
17:25
"Заявили о высвобождениях". 3,5 тысячи работников планируют уволить в Алтайском крае 5
17:15
На ваших условиях. Как быстро и безопасно подобрать кредитную карту онлайн 1
17:03
"Потанцуйте пока дома". Алтайские власти ответили на просьбу открыть ночные клубы 6
16:51
Брошен на произвол. Рабочий из Барнаула остался без пальцев 3
16:39
Куда поступить? День открытых дверей в Финансовом университете пройдет онлайн 0
16:27
В России предложили массово наказывать за серые зарплаты 21
16:14
Жимолость поспела в Алтайском крае раньше, чем обычно 10
16:02
Когда откроются санатории и как они будут работать во время пандемии 9
15:49
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле. Одного пришлось госпитализировать 0
15:36
В Бийске готовят к открытию лагерь, где погиб Данил Ченцов 0
15:25
Бюджет Алтайского края потерял миллиард рублей из-за коронавируса 4
15:13
Идешь в суд – возьми юриста. Как предпринимателям отстаивать свои права 2
15:04
Более 8,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в России 3
14:50
Стало известно, кто стал новым тренером команды "АлтайБаскет" 1
14:38
Фура и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Взлетной и Попова в Барнауле 4
14:26
Бурого медвежонка приютили в барнаульском зоопарке 7
14:16
49 зараженных. В алтайской больнице скорой помощи подтвердили вспышку коронавируса 25

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.