Маска, где ты? Как в условиях пандемии в Барнауле торгуют на улице

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пандемия коронавируса меняет наш привычный уклад жизни. Масочный режим, перчатки, дистанцирование, обработка антисептиком – все это внезапно появилось, и, как говорят эксперты, останется с нами еще долгое время. Но есть то, что вечно в нашем городе – это нарушение правил и уличная торговля. Бабули рассаживаются со своим товаром даже там, где это запрещено, не боясь ни штрафов, ни вируса. На перекрестках торгуют квасом, а в уличных палатках – овощами и фруктами. Весь день стоять в масках продавцам тяжело. А потому она весело болтается где-то под подбородком или вовсе отсутствует. Ну и, конечно, о том, как соблюдаются прочие санитарные нормы, здесь не трудно догадаться. Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина прогулялась по городу и посмотрела, как ведется уличная торговля в условиях пандемии.