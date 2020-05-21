Житель Алтайского края похитил четыре аккумулятора с сельхозпредприятия

23-летнего жителя Алтайского края подозревают в совершении нескольких краж в поселке Котляровка Поспелихинского района, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, молодой человек в феврале 2020 года проник на территорию сельхозпредприятия и взломал навесной замок двери одного из складов. Оттуда он похитил четыре аккумулятора общей стоимостью около 30 тысяч рублей и увез их в Алейск, где затем сдал в пункт приема металлолома.

Отмечается, что одну аккумуляторную батарею стражи порядка изъяли в пункте приема. Кроме того, злоумышленника подозревают в краже топливного насоса с трактора и колес с телеги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".