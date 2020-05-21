Виктор Томенко рассказал, когда в Алтайском крае ослабят ограничения по коронавирусу

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, в Алтайском крае можно будет ослабить, когда снизится и стабилизируется ежесуточный прирост новых заболевших. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко в ходе заседания регионального правительства 21 мая.
По словам главы края, для послабления принятых мер необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.
Как уже сообщал amic.ru, 15 и 16 мая в регионе зафиксировано по 38 зараженных, 17 мая – 40, 18 мая – 45 человек, 19 мая – 44 инфицированных, 20 мая – 40, а за минувшие сутки – еще 57.
На данный момент в Алтайском крае лабораторно подтверждено 1111 случаев COVID-19. 573 человека выписаны, 529 продолжают лечение. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Комментарии
Мы тебя не выбирали
А как всё хорошо начиналось.Край значительно отставал от других регионов,началось заражение позднее всех. Но эти полумеры! Кто вообще определял эту цифру в 40 человек?
Не возможен показатель менее 40 человек в неделю, если только не скрывать сознательно.
21.05.2020 10:36
Проходимец - да мы и царя стлько раз не переизбирали - но кто на с спросит простолюдинов то.
чтобы ослабить принятые меры, необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.
1. О каких принятых мерах идет речь?
2. Почему именно 40?
3. Путинская неделя каникул была при двух (2) заболевших в крае! Теперь 40! В чем смысл????
21.05.2020 10:51
О каких принятых мерах идет речь?
Дороги перестанут опрыскивать хлоркой.
Ослабят, в кавычках, когда народ станет послушным. Скажут надеть маски и все наденут, скажут идти направо и все пойдут, скажут царь настоящий и все закричат да настоящий... Но тогда уже всем пофигу будет ослабили режим или нет, все будут безумно счастливы всему! Счастливы! Но безумно.
21.05.2020 10:51
- гость -
Третий пункт подредактирую:
"3. Путинская неделя каникул была при двух (2) заболевших в крае! Теперь 1111! В чем смысл????"
21.05.2020 10:51
- гость -
чтобы ослабить принятые меры, необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.
Путинская неделя каникул была при двух (2) заболевших в крае! Теперь 40! В чем смысл????
Очень хороший вопрос!!!!
А что, еще не ослабили? Вчера видела, как в бутики "последние коллекции" одежды затаскивали, на других сегодня с утра уже объявления "Мы открылись!!!!".
О каких послаблениях может идти речь? По-моему только начало распространяться заболевание, исходя из приведенных цифр. Впору пора гайки закручивать.
Резьбу не сорви, сантехник?!
21.05.2020 11:15
- гость -
Паталогоанатом.
21.05.2020 10:36
Проходимец
вам раз дали выбрать, вы и выбрали - с красной мордой, с тремя классами верх-обской школы.
послабления мер переложили на губеров и споашивать с них же будут.
Томенко пытается сохранить малый и средний бизнес и под раздачу от москвы не попасть.
Напишите, пожалуйста, сколько из этих 57 выявленных- медики из первой городской?
А еще как так получилось, что они оказались совсем незащищены от инфекции? Почему у первичного звена медицинских работников нет средств защиты как в госпитолях и по факту медики и оказались разносчиками заразы?
необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.
Интересно и число придумали. Может пусть 50, быстрее откроемся? Когда было 2-3 человека в сутки, закрывались, когда 40 в сутки, откроемся. Все логично. Я полностью за то, что пора уже открывать и поликлиники и стоматологии, но косяк с полумерами 2 месяца назад сказывается сегодня, это факт. Не получилось пройти между Сцилой и Харибдой, оступились
Виктор Петрович серьезно считает, что он принял какие-то меры?
Виктор Петрович серьезно считает, что 40 человек в день - это норма?
Если сравнивать меры, принятые Виктором Петровичем с мерами, принятыми в Южной Корее, то невольно приходишь к выводу: в то время, как в Южной Корее принимаются меры по ограничению распространения инфекции, а Алтайском крае принимаются меры по распространению инфекции. И там и тут меры достаточно эффективны, ведут к цели. Только к разным целям.
Все отлично! Теперь необходимо как можно быстрее открыть курорт Белокуриха, чтобы в край хлынул поток отдыхающих из других регионов! Добавим плюсом количество инфицированных, ибо своих мало!
Более 108 миллионов человек изолировали из-за новой вспышки коронавируса в Китае.
По данным издания, в регионе выявили 34 новых случая инфицирования, однако местные власти незамедлительно приняли меры.
А у нас откуда такие критерии в 40 человек?
Вот и было все последнее время +40 каждый день. Разрешенная планка. Психологический максимум. Это значит, что на самом деле может быть гораздо больше. Кто знает, что творится в 5-й горбольнице, тот поймет.
Потек кран. Взял маску и перчатки и пошел в магазин "Алтера" которая в Новоалтайске на Ударника 2 .Возмутило что все три кассы принимали оплату от покупателей без масок. Спросил в первой кассе почему они обслуживают покупателей без защитных средств- ответ я же в маске и с претензиями обращайтесь к администратору. Ничего этот народ не понимает. Надо только прививать рефлексы (по Павлову) розгами.
А какие это меры? С этого момента поподробнее! Больше 40 человек каждый день инфицированных - это только официально, а сколько не диагностированных случаев? Похоже, что все только начинается в АК.
Пока не начнут наказывать руководителей Роспо ребнадзора, главврачей, директоров вахтовых контор за вспышки толку не будет, нагибать простых граждан и мелкий бизнес проще, по логике выходит торговец мелкого магазина больше навредил чем те кто просохатили 300-500 вахтовиков и их контакты
Кто ответит за вспышку в БСМП, полная халатность на приеме граждан, при уборке помещений, НЕТ средств защиты, врачей НЕ тестируют, тупо виноваты больные они заразили а может врачи принесли
кругом рулят жадность и деньги, на людей пофиг
Ослаблять уже нечего, в магазин любой зайдите в масках 20%, транспорт тоже самое, в магазинах куча людей