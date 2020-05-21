Виктор Томенко рассказал, когда в Алтайском крае ослабят ограничения по коронавирусу

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, в Алтайском крае можно будет ослабить, когда снизится и стабилизируется ежесуточный прирост новых заболевших. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко в ходе заседания регионального правительства 21 мая.

По словам главы края, для послабления принятых мер необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.

Как уже сообщал amic.ru, 15 и 16 мая в регионе зафиксировано по 38 зараженных, 17 мая – 40, 18 мая – 45 человек, 19 мая – 44 инфицированных, 20 мая – 40, а за минувшие сутки – еще 57.

На данный момент в Алтайском крае лабораторно подтверждено 1111 случаев COVID-19. 573 человека выписаны, 529 продолжают лечение. 22 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.