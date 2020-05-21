"Лучи добра" осветили небо над Барнаулом в рамках всероссийской акции

Барнаульские предприниматели 20 мая присоединились к всероссийской акции "Лучи добра". Об этом они сообщили в Instagram.

В поддержку людей, которые борются с коронавирусом, активисты запустили в небо лучи прожекторов. Участники акции уточнили, что планируют продолжить ее и в четверг, 21 мая.

"Цель акции – выражение благодарности каждому человеку, который трудится и творит добро в этот сложнейший период на благо других людей, от работников событийной индустрии", – уточнили организаторы.

Стоит отметить, что это не единственное мероприятие в поддержку медработников. Так, партия "Единая Россия" в рамках акции "#CпасибоВрачам" направляет около 70 коробок с чаем, кофе и сладостями медикам Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби.