"Лучи добра" осветили небо над Барнаулом в рамках всероссийской акции

Барнаульские предприниматели 20 мая присоединились к всероссийской акции "Лучи добра". Об этом они сообщили в Instagram.
В поддержку людей, которые борются с коронавирусом, активисты запустили в небо лучи прожекторов. Участники акции уточнили, что планируют продолжить ее и в четверг, 21 мая.
"Цель акции – выражение благодарности каждому человеку, который трудится и творит добро в этот сложнейший период на благо других людей, от работников событийной индустрии", – уточнили организаторы.
Стоит отметить, что это не единственное мероприятие в поддержку медработников. Так, партия "Единая Россия" в рамках акции "#CпасибоВрачам" направляет около 70 коробок с чаем, кофе и сладостями медикам Барнаула, Рубцовска, Камня-на-Оби.
Комментарии
партия "Единая Россия" в рамках акции "#CпасибоВрачам" направляет около 70 коробок с чаем,
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коробки по сто 2х граммовых пакетиков?
Перчатками и масками уже снабдили?
Мероприятие провели, чтобы поддержать всех, кто борется с коронавирусом
Лучше бы маски на них с неба посыпались. Маски добра. А то получается масок дешевых нет, но вот вам лучи бесплатные
фигня какая то...квадракоптеры запретили, ссамолетам мешают.
За лазерные указки ругают, типа слепят самолеты.
А тут на тебе нахреначили прожекторов в небо.