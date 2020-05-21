В Рубцовске ввели режим повышенной готовности из-за аварийного коллектора

Власти Рубцовска объявили режим локальной повышенной готовности из-за аварийного состояния главного канализационного коллектора, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на директора городского водоканала Евгения Зазнобина.

Как отмечается, коллектор забит и полностью изношен. Управление капитального строительства Рубцовска уже заключило контракт со специализированной организацией на 3,6 миллиона рублей на обследование аварийного объекта и разработку проектной документации для проведения капитального ремонта.

Запланированные работы могут обойтись в сотни миллионов рублей, однако таких денег в городском бюджете нет, и власти рассчитывают выполнить ремонт за счет субсидий.

"Сумма будет определена после выполнения проектной документации. Но, учитывая аварийное состояние, протяженность (4,5 км) и диаметр (от 500 до 1200 мм), можно сказать, что выполнить ремонт за счет средств городского бюджета невозможно. Расходы планируется учесть в мероприятиях по капитальному ремонту социально значимых объектов Алтайского края", – рассказал Зазнобин.

О сроках проведения ремонта Зазнобин не уточнил.

Сейчас в Рубцовске на улице Калинина, 21б, и проспекте Ленина, 1, власти задействовали свыше десятка единиц техники и 20 специалистов городского водоканала.