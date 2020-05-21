"Возможны силовые методы". Алтайский губернатор призвал бизнес не провоцировать людей

Глава Алтайского края Виктор Томенко обратился к представителям бизнеса с призывом не создавать условия для скапливания большого количества людей.
"Нельзя провоцировать людей. Ведь приоткрытая дверь места, где не должны скапливаться люди, отсутствие объявлений, что не работаем до особого распоряжения, заманивание звонками...Мы имеем десятки таких ситуаций", — заявил губернатор.
По его словам, если меры безопасности не будут соблюдать добровольно, власти могут прибегнуть и к "силовым методам".
"Силовые методы тоже возможны, – уточнил глава региона. – Но это ведет к усилению напряжения в обществе, взаимному противостоянию и неприятию, а нам, наоборот, надо не соединяясь, но тем не менее сплотиться".
Губернатор уточнил, что необходимо психологически настроиться на то, что этот тяжелый период оказался не таким коротким, каким бы его хотелось видеть, но он обязательно пройдет.
Как ранее писал amic.ru, на том же заседании Томенко прокомментировал возможность послабления ограничительных мер. По его словам, для этого необходимо добиться снижения ежесуточного прироста новых заболевших.
В этом краевое правительство поддерживают эпидемиологи, которые считают, что снятие части профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции может негативно сказаться на заболеваемости. Аналогичной позиции придерживаются и в региональном управлении Роспотребнадзора.
Комментарии
Напишите внятно, что по курорту Белокуриха? Там уже все готово к принятию отдыхающих с 1-го июня. Точнее говоря, уже началось негласное заселение мелких отелей. Неужели на таком фоне все-таки разрешат работу санаториев? Это же будет катастрофа!
Силовыми методами в самом нищем крае России вопросы не решить.
дано пора действовать жестче
Силовые методы тоже возможны, – уточнил глава региона.
дальше даже читать не стал, этим все сказано. эти "царьки" решили, что с помощью дубины они смогут все вопросы решить. Когда-то Николаюшка тоже так считал. Не учит вас история, ох не учит
Уже определитесь - вчера были в Леруа - на входе висит объявление, что обслуживают только покупателей в масках, но половина ходит без масок и никто на это никак не реагирует: ни продавцы, ни охранники, ни администраторы. Но на входе маски продают по 40 руб штука, 3 штуки - 100р. Обычные медицинские маски, которые раньше меньше рубля стоили.
какие методы? на работу седня 30 минут стоял на участке дороги по попова меж трактовой и власихинской. Народу куча. работают ВСЕ (кроме меня, я раз в неделю лишь езжу, а так на удаленке) . где и какие методы?
В магазин вчера ходил во власихе. я один там был в маске. ну продавцы еще, в полумасках. смысл вообще не ясен. в Магните. Обратите внимание, на кассах кассиры в как бы масках, но маска упрощенная, только на родт. то есьт носом вдыхает и выдыхает. Смысл от такой маски? И пофигу ВСЕМ. нету мер.
А люди и вовсе без масок. разница только в том, что повсюду для проверок и отчетов навешали уведомлений о режиме масочном, перчатках и бла бла бла. все только на бумаге
Отлично переложить халатность врачей(в реанимации спустя 2недели вирус?), в обшаге медбрат приперся с колыма и заразил друзей, вахтовики сотнями завозятся, а виноватые мелкие магазины и жители!!
Общежитие медуниверситета на Чкалова изолировано... Число заболевших более двадцати. Все они передвигались в районе проживания, посещали магазины и при этом ректору было известно, что многие подрабатывают в больницах с зараженными. Итог !!! Мы с ними ходили в одни магазины, стояли в очередях. Кто то понесет ответственность из администрации ВУЗа ?
Все всплески в стационарах и на вахтовых конторах, ради смеха бабушку в БСМП которая Две недели у них в реанимации была назначили нулевой???? там походу и полы то не моются, как она 24 врача заразила анекдот
При чем здесь администрация вуза? Это вы,быдло неразумное, не соблюдаете установленные правила. Абсолютный правовой нигилизм колхозников.
21.05.2020 11:55
- гость -
дано пора действовать жестче
Ага, ставить к стенке и расстреливать или вешать, что предпочитаете.
После Силовых методов Губернатор бюджет будет сам наполнять с зарплат своих подчиненых(которые тупо попрятались и не фига не делают, живут деньги получают)
По его словам, если меры безопасности не будут соблюдать добровольно, власти могут прибегнуть и к "силовым методам".
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Вы для чего, Виктор Петрович, настраивали краевую пропагандистскую машину на внушение населению, что не надо беречься, соблюдать правила, носить маски, необходимо всем переболеть?
Вы не предполагали, что ситуация будет выходить из-под контроля?
Быдло не быдло не тебе судить ,рядить. А ответственность должна быть если детсад этот на минное поле толкают, то и контроль обеспечен быть должен. И тесты вовремя , а не тогда когда взвод заболел целый.
21.05.2020 12:07
- гость
Тоесть люди виноваты, что студент колымил медбратом и позарожал пол обшаги, умник
бюджет будет сам наполнять с зарплат своих подчиненых
подчиненые не могут наполнять бюджет, они его могут только тратить...
21.05.2020 12:07
Как то так
Слишком легко отделаться хотите. Нет уж. Штрафы выписывать по 30 тыс.руб.
Вы почему, Виктор Петрович, не пресекаете завоз инфекции в край?
Почему не заставляете работать потребнадзор как надо? Ведь завозные распространяют заразу в основном из-за того, что нет за ними надзора.
21.05.2020 12:09
- гость -
Ой-ой-ой, 12:09, МРОТник -наполнитель бюджета! Или самозанятый?
21.05.2020 12:11
- гость -
студент колымил медбратом
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Путин уже давно издал указ студентам работать с ковидными(!!!).
Так что не к медбрату, а к ВВП с претензиями.
Когда силовые методы против недоумков Белокурихи применять будут ?
21.05.2020 12:23
- гость -
Зачем к ВВП? Он на губернаторов переложил.
"Силовые методы тоже возможны, – уточнил глава региона...
Булыжник оружие проллетариата
дано пора действовать жестче
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Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности.
21.05.2020 12:23
- гость
Тоесть ВВП должен был тестировать этого студента и изолировать от тусовки по обшаге, рвешь пукан не втему, как минимум главврачь где он работал и комендант обшаги должны ответить
21.05.2020 12:30
- гость -
"Силовые методы тоже возможны, – уточнил глава региона...
Булыжник оружие проллетариата
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Не дожидаясь главы региона.
Не будете соблюдать правила, выйдем с костылями. Основа металлическая, эффективнее булыжников. Среди нас ещё остались те, кто громил киоски в 90х.
все ожидаемо.... гайки будут закручивать, но постепенно. про пенсионный возраст спектакль длился десятки лет. то одно скажут, то другое. главное - результат
Зачем воздух сотрясать? Ничего сам-же делать не будет.А на испуг народ не возьмёшь.
Дядя Витя, закрути нам гайки!
Дядя Витя, гайки закрути!
Маски люди не носят нигде...в магазине и в транспорте в лучшем случае каждый 5 в маске и из них половины носят неправильно (нос открыт и т.д.)
Полиция ничего не контролирует и не пытается (я по крайней мере ни разу не видел даже профилактических бесед).
Знакомый рассказывает, что в Питере по улице нельзя ступить без маски, сразу полиция подходит, а в Барнауле всем плевать! У нас в крае еще недавно по 10 человек в день ковидных прибавлялось, сейчас стабильно по 40...а что будет через неделю-две?
21.05.2020 12:52
- гость -
Похоже отношение чинуш к Томенко как к покойному Евдокимову.
Вопросы по зараженному студенту надо задавать работодателю(больнице), который не обеспечил безопасность работника.