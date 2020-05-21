Чат без переплат. Как получить безлимитные мессенджеры и копить гигабайты

Находясь на самоизоляции, люди пользуются домашним интернетом и не расходуют пакет мобильного интернета полностью. Оплаченные гигабайты сгорают. Как не терять возможности тарифа впустую?

"МегаФон" предлагает своим абонентам новую услугу. Весь оплаченный интернет переносится в копилку и хранится там бессрочно (у других операторов — только на месяц вперед). Когда трафик заканчивается, накопленные "гиги" подключаются автоматически. Лишними гигабайтами также можно делиться с близкими: например, раздавать интернет по Wi-Fi.

"Потребности абонентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы тарифы были актуальны. Для создания новой линейки наша команда изучила опыт более 20 млн клиентов всех операторов. От нас хотят честных и прозрачных условий. Мы "прокачиваем" линейку, чтобы абоненты не переплачивали и всегда оставались на связи", – отмечает генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.

Какие возможности дает новый тариф?

пользователи бесплатно общаются в мессенджерах даже при отрицательном балансе;

можно забыть о нежелательных платных подписках: защита от них встроена во все тарифные планы;

абоненты автоматически получают бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, мобильный трафик при этом не расходуется.

Wi-Fi можно раздавать бесплатно и без ограничения скорости.

Какой тариф из линейки выбрать?

Если вы редко звоните и пользуетесь интернетом только для чтения новостей и общения в мессенджерах, выбирайте тариф "Без переплат. Минимум".

Если много общаетесь голосом – тариф "Без переплат. Звонки". Он включает минуты на мобильные и городские номера и безлимит внутри сети "МегаФон".

Абоненты, которые не привыкли ограничивать себя в трафике, могут выбрать тариф с безлимитным интернетом "Без переплат. Максимум".

Путешественникам подойдет один из премиальных пакетов VIP и "Премиум" с бесплатным роумингом и большим количеством минут. За каждый месяц использования абоненту тарифного плана VIP предоставляется один день, а абоненту "Премиум" – два дня бесплатной связи в роуминге.

Как перейти на новый тариф?

Купите SIM-карту в интернет-магазине "МегаФона". Зарегистрируйтесь в приложении. Выберите любой тарифный план.

Если у вас уже есть SIM-карта "МегаФона", вы можете подключиться в Личном кабинете.

Условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте.