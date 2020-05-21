В Барнауле подростка заставляли дать показания по акции против обнуления сроков Путина

17-летний подросток из Барнаула Денис Г. рассказал о давлении со стороны полиции и попытках получить от него показания на местного активиста, выступившего против обнуления сроков Путина 26 марта, сообщает "Сибирь.Реалии".
Общавшийся со школьником сотрудник алтайского краевого управления по борьбе с экстремизмом представился ему Сергеем Сергеевичем. Он интересовался у подростка его участием в акции против обнуления президентских сроков Путина, а также, по словам мальчика, "требовал" дать показания в отношении барнаульского активиста Николая Умеренкова, чтобы привлечь того к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность.
"Сотрудник Центра мне показывал фотографии и предлагал признаться, что я принимал участие в акции. Потом зашел на мою страницу в соцсети и указал на то, что в друзьях у меня есть известный барнаульский активист Николай Умеренков, требовал дать на него показания", – говорит Денис.
Подросток также признался, что сотрудник центра "Э" угрожал ему административной ответственностью и постановкой на учет. Сам юноша заявил, что интересуется политической жизнью в стране, однако в силу своего возраста в политических акциях не участвует.
Комментарии
не может быть
А Сергей Сергеевич понимает что обнуление незаконно и проивоестественно?! И то, что он участвует в пожизненном захвате власти вопреки Конституции?!
в друзьях у меня есть известный барнаульский активист Николай Умеренков
А этого не достаточно, чтобы привлечь к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность? Какие еще интересы могут связывать подростка и политического активиста, футбол? Все же все понимают. Не будет же Николай Умеренков рассказывать как жить, тем кто жил в 90-е. А мальчикам он это рассказать может
Белорусы тоже не понимают, что отсутствие президентских сроков незаконно и противоестественно, но прекрасно живут и Бацку любят. В этом году он на шестой срок пойдет. С 1994 года без перерыва. Для них это законно и естественно
Кто в Белоруссии Бацку не любит, голосует против. Уже скоро 30 лет, как голосует против
А даже если бы он участвовал....это МНЕНИЕ человека из народа, и далеко не единственный он , кто против...
Наши любимые власти уже до детей добрались, это конечно усилит нашу к ним любовь...
Полицаи это вам не "Дяди Стёпы"
С дитями и титями легче воевать
Дело полковника Брюханова живет ? Нашли ли его , сбежавшего ?
Это бывший начальник этого центра Э ? Году в 2010 в бегах был
За привлечение школоты к таким делам надо вообще сроки давать.
21.05.2020 13:53
гость
Женщины могут любить, а мужчины - батька по вашему голубой?!
21.05.2020 14:07
- гость -
Дык ЕР в школах живет - кто из них сидит?!
21.05.2020 14:07
вы правы, надо всех за проволоку посадить, пусть силовики сами себя содержат
Вместо того, чтобы слушать как по всем каналам агитируют принять поправки к конституции (за родную речь, за животных, за свободу Юрию Деточкину, за мир во всем мире, за арбузы на Марсе...), проникнутся происходящим, еще теснее прижаться к партии единая Россия, мальчик слушает какого-то активиста, это не порядок!
Интересно, а как "журналисты" вражеского голоса "радио свобода" вышли на сего "диссидента". У него родители из белоленточных? Или барнаульский пассивист Умеренков вывел? А что так скромно "угрожал ему административной ответственностью и постановкой на учет", надо было уж сразу написать, что иголки под ногти загонял, пропагандировать так пропагандировать.
21.05.2020 14:09
- гость -
Народ Бацку любит как отца родного
21.05.2020 14:15
- гость -
Если вам американское антироссийское "радио свобода" ближе и роднее, чем "все каналы", может быть, вам поменять страну проживания? Ну не верю я что умный человек, к которым Вы наверняка себя причисляете, может всерьёз верить, что конгресс США, финансирующий данное СМИ, спать и кушать не может в постоянных заботах о благополучии россиян.Вот если янки начнут топить за принятие поправок в Конституцию, я задумаюсь, а пока они топят против, значит поправки нужно принимать.
21.05.2020 14:10
- гость -
Дык ЕР в школах живет - кто из них сидит?!
Дык ЕР наверное несанкционированные митинги не проводит, с полицией не дерутся, а как начнут, сядут все. Кстати, скоро возможно начнут, в ЕР тоже много кому не нравится поправка, запрещающая иметь счета за рубежом
Ст. 20.2 КоАП вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании
В политической деятельности мальчику можно участвовать, на несанкционированный митинг ходить нельзя
21.05.2020 14:28
гость
В школу им кто разрешил приходить, обманывать и запугивать детей?! А в детских садах кто разрешил песни про деду вову петь?!
Вот если янки начнут топить за принятие поправок в Конституцию, я задумаюсь, а пока они топят против, значит поправки нужно принимать
Логично. Плюс
21.05.2020 14:36
гость
Конституцию откройте - никаких санкций не нужно!
21.05.2020 14:37
- гость -
И про дядю Вову и про дядю Лешу петь можно. Даже про Сороса и Байдена можно петь, закон разрешает. На несанкционированный митинг ходить нельзя, статья 20.2 КоАП РФ
21.05.2020 14:38
- гость -
Конституцию откройте - никаких санкций не нужно!
Ну так откройте. Статья КоАП принята в соответствии с положениями Конституции о защите несовершеннолетних
21.05.2020 14:39
гость
Ну лжете же! Про Лешу даже говорить нельзя ни в школах, ни в детсадах, ни в вузах!
21.05.2020 14:46
- гость -
Вы лжете, никого еще за разговоры про дядю Лешу и его спонсора дядю Сороса не привлекли. Это же не вовлечение в несанкционированный митинг несовершеннолетнего
Если вам американское антироссийское "радио свобода" ближе и роднее, чем "все каналы", может быть, вам поменять страну проживания?...
про Украину забыл еще
Читаем конституцию
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Статья 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем.
Статья 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
21.05.2020 14:37
гость
Вот если янки начнут топить за принятие поправок в Конституцию, я задумаюсь, а пока они топят против, значит поправки нужно принимать
Логично. Плюс
Янки против ГУЛАГов в России - значит нужно строить ГУЛАГи? Янки против диктаторов-узурпаторов - значит нам нужно именно таких? Отличная логика, что тут скажешь.