На ваших условиях. Как быстро и безопасно подобрать кредитную карту онлайн

Из-за кризиса у россиян резко сократились доходы. Некоторые экономят, а некоторые для страховки оформляет кредитную карту. Так как лишний раз ходить в банк не рекомендуется из-за пандемии коронавируса, сервис "Юником24"* объединил все ведущие кредитные организации в одном месте. Здесь онлайн можно подать заявку на кредитку с подходящими для вас условиями.

На "Юником24" кредитные карты предлагают "Росбанк", "Альфа-Банк", "Тинькофф", "Почта Банк", "Уралсиб", "Русский стандарт" и другие ведущие компании. После того как вы найдете подходящую по условиям кредитку, нужно будет оставить свой телефон. Менеджер банка свяжется с вами и расскажет о продукте.

Кредитная карта подстрахует вашу семью в случае финансовых трудностей. Чтобы не было накладно, каждый банк предоставляет льготный период, в течение которого не нужно платить проценты. Единственный минус такого кредитования – это комиссия за снятие наличных средств.

*ООО "Юником24" не является микрофинансовой или кредитной организацией, не выдает займы и не привлекает денежные средства.