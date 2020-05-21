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На ваших условиях. Как быстро и безопасно подобрать кредитную карту онлайн

, ИА "Амител"
В России запустили новый банковский сайт-агрегатор

Из-за кризиса у россиян резко сократились доходы. Некоторые экономят, а некоторые для страховки оформляет кредитную карту. Так как лишний раз ходить в банк не рекомендуется из-за пандемии коронавируса, сервис "Юником24"* объединил все ведущие кредитные организации в одном месте. Здесь онлайн можно подать заявку на кредитку с подходящими для вас условиями.

На "Юником24" кредитные карты предлагают "Росбанк", "Альфа-Банк", "Тинькофф", "Почта Банк", "Уралсиб", "Русский стандарт" и другие ведущие компании. После того как вы найдете подходящую по условиям кредитку, нужно будет оставить свой телефон. Менеджер банка свяжется с вами и расскажет о продукте. 

Кредитная карта подстрахует вашу семью в случае финансовых трудностей. Чтобы не было накладно, каждый банк предоставляет льготный период, в течение которого не нужно платить проценты. Единственный минус такого кредитования – это комиссия за снятие наличных средств. 

*ООО "Юником24" не является микрофинансовой или кредитной организацией, не выдает займы и не привлекает денежные средства.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.05.2020 17:18
- гость -

"можно подать заявку на кредитку с подходящими для вас условиями"

Мои условия: минус 3% годовых, как на вкладах Швейцарии, без абонентской платы, снятие денег без комиссии, лимит кредитования 100 млн. рублей, каждый год вырастает еще на 100 млн.
Такие условия мне подходят. Где забрать кредитку?

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