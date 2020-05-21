Сотрудника алтайской железной дороги осудят за взятки

Два уголовных дела по факту взяток передали в суд сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского ЛУ МВД России.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, речь идет о фактах получения взятки и мелкого взяточничества.

Обвинение в этом предъявили должностному лицу одного из структурных подразделений территориального управления Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

По версии следствия, сотрудник ЗСЖД скрывал факты обнаружения неисправностей у железнодорожных вагонов и ускорял процедуру их осмотра. За это он получал денежное вознаграждение от бизнесменов.

"Предпринимателями края в период с декабря 2017 по июнь 2019 года должностному лицу систематически перечислялись денежные средства в общей сумме 83 500 рублей", – уточнили в транспортной полиции.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.