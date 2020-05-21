Еще 27 жителей Алтайского края вылечили от коронавируса

В Алтайском крае растет число людей, переболевших COVID-19. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки из больниц выписали еще 27 человек.

Таким образом, в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 573 пациента, в том числе 65 детей.

Всех выписали после двойного тестирования на COVID-19. Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 1111 человек. Девять человек, у которых ранее диагностировали COVID-19, скончались.