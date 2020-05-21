Еще 27 жителей Алтайского края вылечили от коронавируса

В Алтайском крае растет число людей, переболевших COVID-19. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки из больниц выписали еще 27 человек.
Таким образом, в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 573 пациента, в том числе 65 детей.
Всех выписали после двойного тестирования на COVID-19. Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 1111 человек. Девять человек, у которых ранее диагностировали COVID-19, скончались.
Комментарии
за сутки из больниц выписали еще 27 человек
Интересно сколько они были в больнице, месяц?
21.05.2020 13:13
гость - а были ли они вообще в больнице..... - и были ли эти все люди? или это как в мертвых душах?
А бессимптомные тоже принимали противовирусные? Может кто- то из медиков прояснит ситуацию. Если обнаружена вирусная инфекция( тест положительный), даже если нет симптомов болезни, но при этом человек начинает принимать противовирусный препарат, то логично что лекарство начинает блокировать клетки вируса и последующие тесты покажут отрицательный результат. Но через какой- то период времени, когда блокирующее действие лекарства заканчивается, вирус может быть снова обнаружен при тестировании. Просто я думаю, что теперь этот вирус с нами на всегда. И если мы будем сдавать на него тесты в период эпидемий осенью и зимой, он снова будет выявляться. И это будет не повторное заражение , а все тот же, живущий в латентном состоянии.
21.05.2020 13:56
krash
Усбагойся. Вся наша жизнь - это сон.
Надо что бы количество "залетных-больных" было равным выздоровевшим, и снимать карантин. Залетело сегодня 40 человек и выписалось 40 , все-баста все на шашлыки ловить энцефалита. Там тоже статистику надо поднимать.
21.05.2020 14:01
гость
Вирус - неклеточная структура... Школьный курс биологии вам в помощь, и тогда не придется ерунду писать. Но это не точно.
14:11
не подскажете, а вирус герпеса, который периодически проявляется, это тоже не клеточная структура? им тоже каждый раз заново заражаются?
Герпес всю жизнь. Завиракс и ацикловир давно запустил в топку. Самое лучшее что нашел, это ледяной водой в начале зуда омывать очаг , и он быстро сворачивается на нет.