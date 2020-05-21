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Очередной фейк о коронавирусе распространяют в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Заявления о переполненном госпитале в Горном Алтае оказались неправдой
Фото: оперштаб Республики Алтай

Фото: оперштаб Республики Алтай

В Республике Алтай распространили новый фейк, связанный с коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Издание "Листок" опубликовало информацию о якобы неготовности медицинских учреждений Горно-Алтайска и Майминского района к приему новых пациентов с коронавирусом. В республиканском оперштабе эту информацию опровергли, заявив, что речи о переполненности больниц в регионе не идет.

"Из 112 организованных на данный момент коек (что превышает расчетную потребность Республики Алтай) сегодня занято только 55. Таким образом, свободный коечный фонд составляет 50%. В ближайшее время количество мест в учреждениях здравоохранения будет увеличено в два раза и составит 220 коек", – сказано в сообщении.

В оперштабе подчеркнули, что в Республике Алтай не зарегистрировано пациентов с тяжелым течением COVID-19, а все аппараты ИВЛ готовы к работе, хотя необходимости в их использовании пока нет. Кроме того, Майминская районная больница также готова к приему зараженных, однако сейчас пациенты проходят лечение в Горно-Алтайске.

По последним данным, в Республике Алтай заражение коронавирусом зафиксировано у 92 человек. 37 из них уже выздоровели, а еще четверо – ожидают выписки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.05.2020 13:25
- гость -

а почему мы должны верить что это не фейк

21.05.2020 13:27
гость

Заявления о переполненном госпитале в Горном Алтае оказались неправдой

Прикольно, а фей распространяют те, кто на самоизоляции хотят подольше посидеть? В чем смысл?

21.05.2020 13:31
- гость -

А мясниковские "кому положено те умрут" это не фейк!?

21.05.2020 13:38
- гость -

все кругом фейк
как говорится - не верь глазам своим

21.05.2020 13:46
гость

В чем смысл фейка о переполненных больницах, желание поддержать ограничения?

21.05.2020 14:35
АБОРИГЕН

Если он очередной, то где предыдущие? Упомянули бы, оценили бы масштабы вражеского навета.

21.05.2020 14:59
гость

Услышали про ослабление ограничений, вбросили фейк о переполненных больницах?

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