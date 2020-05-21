Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2020 года может составить 30 056 рублей. Такой прогноз 21 мая на заседании правительства сделал врио министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов. За счет чего возможен рост в условиях экономического кризиса, пояснено не было.
В 2019 году средняя зарплата в Алтайском крае оказалась равна 27 956 рублям. По сравнению с 2018-м она выросла примерно на 2,4 тысячи рублей. При этом по темпам роста (+4,8%) регион вошел в топ-10 российских субъектов, заявил Нагорнов.
Правда, по абсолютным показателям край все еще замыкают последнюю пятерку.
За январь-февраль 2020 года зарплата в крае, согласно подсчетам министерства, выросла еще на 5,7% в реальном исчислении к аналогичному периоду прошлого года – до 27 020 рублей.
Напомним, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе в 2019 году составила 40 880 рублей. При этом больше всего получают в Красноярском крае – 49 тысяч рублей. По России показатель за прошлый год – 47 400 рублей.
Комментарии
зарплата в Алтайском крае впервые превысит 30 тысяч рублей
Ну так экономика то прет благодаря самоизоляции
Смешно...
как же достали эти вруны про высокие средние зарплаты! в Барнауле больше половины получают меньше 20 000! откуда 30 000 средняя? подлизывающие которые накручивают зарплату чтобы отчитаться в Москву что в Алтайском крае не все так плохо.... типа не самый нищий регион
Уволили самый нищий народ, поэтому зарплата в среднем стала выше, а отчеты красивее.
ну дык медикам доплаты ж выдали.
Количество низкооплачиваемых раотников сокращено - по причине увольнений, вот и выходит, общая сумма из за взятки государства медперсаналу увеличена, а количество простолюдин на которое делиьт - уменьшено.
плюс масочный бизнес добавит в список форбс пару человек.
это щас врачам по сотке накидают за работу с ковидниками, они статистику и поднимут
>плюс масочный бизнес добавит в список форбс пару человек.
Так перед обязательными маски шоу Московские власти завод масок прикупил.
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Повышение зарплаты на фоне падения экономики и рынков. Ребята вы что там "курите"? Поделитесь, тоже хочу.
Точно, недавно писали, что количество безработных в крае дошло до какого-то рекорда. Люди теряют работу, у остальных растет зарплата. Грамотно. А то что эта зарплата пойдет на содержание нового безработного в семье, это не так важно
Пу просил прорыва, держи дядя Вова.
400 баксов))
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
кому-то сказочки, а кому-то денежное вознаграждение прямопропорционально средней зарплате по региону )))
Ох, заживем!!! Может хоть раз в жизни схожу к проститутке...
как самим то не стыдно врать?
статисты не могут остановиться? Аавтоматом приписывают положительную динамику.
Проститутки сейчас не работают. Наверное