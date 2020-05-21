Средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2020 года может составить 30 056 рублей. Такой прогноз 21 мая на заседании правительства сделал врио министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов. За счет чего возможен рост в условиях экономического кризиса, пояснено не было.

В 2019 году средняя зарплата в Алтайском крае оказалась равна 27 956 рублям. По сравнению с 2018-м она выросла примерно на 2,4 тысячи рублей. При этом по темпам роста (+4,8%) регион вошел в топ-10 российских субъектов, заявил Нагорнов.

Правда, по абсолютным показателям край все еще замыкают последнюю пятерку.

За январь-февраль 2020 года зарплата в крае, согласно подсчетам министерства, выросла еще на 5,7% в реальном исчислении к аналогичному периоду прошлого года – до 27 020 рублей.

Напомним, средняя зарплата в Сибирском федеральном округе в 2019 году составила 40 880 рублей. При этом больше всего получают в Красноярском крае – 49 тысяч рублей. По России показатель за прошлый год – 47 400 рублей.