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Бурого медвежонка приютили в барнаульском зоопарке

, ИА "Амител"
В городском зверинце – новый постоялец
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" очередное пополнение – на этот раз новым постояльцем зверинца стал бурый медвежонок, которого нашли в дикой природе, пишут сотрудники парка в Instagram.

"Малышка была найдена совершенно одна пару месяцев назад, что случилось с ее семьей – неизвестно. И вот вчера девочка приехала к нам!" – сказано в блоге зоопарка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрейшее утро, друзья 😍🤩 А у нас новое чудо — бурый медвежонок Глаша 🧡 Малышка была найдена совершенно одна пару месяцев назад, что случилось с её семьёй — не известно. И вот вчера девочка приехала к нам! 🐻 Сейчас необходимо решить вопрос с вольером для очаровательной девочки. А с Александром у них случилась большая любовь с первого взгляда 😍 Да и могло ли быть иначе?! 😁🤩 #медвежонок #зоопаркБарнаула #БарнаульскийЗоопарк #отдыхБарнаул #Барнаул #Barnaul22 #Zoo22 #БарнаульскийЗоопарк #отдыхАлтай #выходныеБарнаул #Алтайскийкрай#Сибирь Ph: @photooksanaw

Публикация от Барнаульский зоопарк (@zoo22.ru)

Пользователей умилили кадры с животным, и они оставили десятки доброжелательных комментариев. "Какие вы молодцы, находясь в трудном положении, еще и помогаете и принимаете несчастных", "Это просто чудо! Спасибо за позитивные эмоции", "Да ты ж маленькое чудо, даже до слез радости, что попала в хорошие руки", – пишут комментаторы.

Один из пользователей поинтересовался, как специалисты узнали, что медвежонок действительно остался один, предположив, что мама могла просто где-то бродить. В зоопарке ответили, что мамы не оставляют малышей и, кроме того, Глаша была истощена, что говорило о том, что она уже несколько дней была одна.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.05.2020 15:10
- гость -

сразу и денег просите что стесняться то

21.05.2020 15:21
- гость -

21.05.2020 15:10
- гость -

Убогий!

21.05.2020 15:25
- гость -

что случилось с ее семьей – неизвестно. И вот вчера девочка приехала к нам!

а если родители найдутся, вернете? ))

21.05.2020 15:45
- гость -

Уже папа нашелся, не вернут. Женщин которые бросают своих детей вообще нельзя подпускать близко к детям. Это у нас законы против мужчин пишут. С богом.

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