Бурого медвежонка приютили в барнаульском зоопарке

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" очередное пополнение – на этот раз новым постояльцем зверинца стал бурый медвежонок, которого нашли в дикой природе, пишут сотрудники парка в Instagram.

"Малышка была найдена совершенно одна пару месяцев назад, что случилось с ее семьей – неизвестно. И вот вчера девочка приехала к нам!" – сказано в блоге зоопарка.

Пользователей умилили кадры с животным, и они оставили десятки доброжелательных комментариев. "Какие вы молодцы, находясь в трудном положении, еще и помогаете и принимаете несчастных", "Это просто чудо! Спасибо за позитивные эмоции", "Да ты ж маленькое чудо, даже до слез радости, что попала в хорошие руки", – пишут комментаторы.

Один из пользователей поинтересовался, как специалисты узнали, что медвежонок действительно остался один, предположив, что мама могла просто где-то бродить. В зоопарке ответили, что мамы не оставляют малышей и, кроме того, Глаша была истощена, что говорило о том, что она уже несколько дней была одна.