Спорткомплекс "Обь", два санатория, Сибирское общество охотников и рыболовов, а также еще несколько организаций в Алтайском крае получили помощь от государства, как пострадавшие от экономических последствий коронавируса. Об этом 21 мая на заседании регионального правительства рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко.

По словам налоговика, в УФНС поступило чуть более 100 обращений от юрлиц, положительное решение пока принято только по шести компаниям. Они получат отсрочку от уплаты платежей в бюджет. Общая сумма оценивается более чем в 18 млн рублей.

Ранее правительство РФ заявило о том, что малый и средний бизнес в России, понесший потери из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, получит поддержку. Одним из вариантов стало освобождение либо отсрочка от уплаты арендных платежей для тех, кто использовал федеральное имущество.

К числу наиболее пострадавших отраслей относятся авиа- и автоперевозки, культура, спорт, турагентства, общепит, гостиницы, бытовые услуги населению, деятельность в области здравоохранения, розничная торговля непродовольственными товарами и др.

Как отметил Юрий Куриленко, активно обращаются алтайские предприниматели и за другой формой поддержки – выплатами по 12 130 рублей за каждое сохраненное рабочее место. По предварительным оценкам, в регионе могут претендовать на получение денег 15,5 тысячи налогоплательщиков. Главное условие – оставить не менее 90% рабочих мест на время экономического кризиса.

В Алтайском крае за помощью уже обратились 8 тысяч компаний, примерно половина из них деньги получила. Речь идет о 284 млн рублей, что соответствует 26 тысячам рабочих мест.