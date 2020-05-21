Поворот не туда. Почему важно вовремя менять колеса на тележках и складской технике

С исправной тележкой шопинг в супермаркете становится вдвойне приятным. Они бывают разных размеров и форм. Но главное в тележке – колеса, которые не заедают, легко вращаются и плавно двигаются.

Также обстоят дела с тачками для склада и другим оборудованием на колесах. Ролики легко могут расшататься и прийти в негодность, а тележка отправится на металлолом. Проблему решает своевременная замена и установка подходящих колесных опор. Тогда устройство вновь окажется на ходу.