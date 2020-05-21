Поворот не туда. Почему важно вовремя менять колеса на тележках и складской технике

С исправной тележкой шопинг в супермаркете становится вдвойне приятным. Они бывают разных размеров и форм. Но главное в тележке – колеса, которые не заедают, легко вращаются и плавно двигаются.
Также обстоят дела с тачками для склада и другим оборудованием на колесах. Ролики легко могут расшататься и прийти в негодность, а тележка отправится на металлолом. Проблему решает своевременная замена и установка подходящих колесных опор. Тогда устройство вновь окажется на ходу.
Собираясь делать ремонт, нужно выбрать, какой вариант устанавливать – колесные опоры с тормозом или без, грузоподъемностью до 100 кг или до 1000 кг, с резиновым ободом или полиуретановым, из чугуна или алюминия.
Основные виды колес:
- Аппаратные. Подходят для небольших тележек, которые используются в помещениях.
- Пневматические. Имеют защитный механизм и резиновый обод с камерой.
- С гребнями. Подходят для тележек, которые перемещаются по рельсам.
- Усиленные. Устойчивы к температурам до +600 градусов, к повышенной влажности.
- С пружинным механизмом. Дают мягкую амортизацию.
На что обратить внимание:
- грузоподъемность;
- тип колеса – они бывают пневматическими или литыми;
- материал обода – резина черного или серого цвета, нейлон, полиуретан;
- тип кронштейна – поворотный или прямой, с тормозом, без тормоза.
Популярные бренды:
- китайская торговая марка Long Way;
- немецкая Torwegge GmbH;
- изготавливаемые турецким производителем колесные опоры EMES;
- продукция международной корпорации Colson;
- итальянский бренд AVO;
- украинского производства ТМ "Фрегат";
- российская ТМ IMLIGHT и другие.
В ассортименте каждого производителя есть колесные опоры с разным сочетанием параметров. Подходящий вариант не только вернет оборудование в работу, но и изменит эстетику, улучшит конфигурацию.
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