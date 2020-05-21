В Бийске готовят к открытию лагерь, где погиб Данил Ченцов

Фото: instagram.com/studenikin_biysk

Закрывшийся после гибели Данила Ченцова детский оздоровительный лагерь "Факел" могут открыть после реконструкции уже в июле. Об этом заявил глава Бийска Александр Студеникин на своей странице в Instagram.

"Завершаются ремонтные работы в загородном оздоровительном лагере "Факел". В случае нормализации эпидемиологической обстановки лагерь сможет принять маленьких бийчан уже в июле. Работы по ремонту и благоустройству ведутся за счет краевых и городских средств", – написал мэр.

Ранее Студеникин уточнял, что из краевого бюджета на эти цели выделили чуть более 30 млн рублей. Город также вложился – более чем на миллион рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен был выполнить ряд работ, в том числе ремонт кровли корпусов, фундамента, монтаж разводки отопления и восстановление ограждения.

Напомним, 14-летний Данил Ченцов пропал 20 августа 2015 года во время легкоатлетического кросса в бийском оздоровительном лагере "Факел". На его поиски были брошены все силы.

Территорию прочесали несколько раз, но подростка так и не нашли. Тело мальчика обнаружили только спустя десять дней в полутора километрах от лагеря.

Следствие потом выяснило, что в ходе кросса Данил сошел с маршрута, после чего безвестно исчез. Этого не заметил воспитатель, который не находился вместе с детьми на всем протяжении маршрута их движения, не наблюдал лично за безопасностью и состоянием их здоровья, не организовал такое наблюдение силами подчиненных ему воспитателей.