В Барнауле появились тысячи коронавирусных неплательщиков: интервью гендиректора БГЭС

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, ИА "Амител"
"Не все хотят, некоторым кажется, что не могут, но в итоге платят все и всегда" – Иван Василиади о борьбе с должниками

Руководитель Барнаульской горэлектросети Иван Василиади рассказал в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" о "коронавирусных" неплательщиках, эффективных способах взыскания долгов во время кризиса и отключениях электроэнергии. Выдержки из разговора amic.ru предлагает своим читателям.

Десятилетний задел

– Кризисная ситуация показывает, кто к ней лучше готов и работал хорошо. Я могу сказать, что мы работали и продолжаем работать хорошо. Платежная дисциплина в горэлектросети всегда была гораздо выше и лучше, чем у остальных наших коллег, как по отрасли, так и в целом среди организаций ЖКХ в Алтайском крае. Показатели по платежам по всем категориям потребителей остаются на высоком уровне, а незначительные снижения в течение последних двух месяцев не превышают статистической погрешности. Это связано с тем, что последние 10 лет мы работали по взысканию задолженности очень четко и эффективно, и потребители привыкли к немного жестковатому, но законному и справедливому подходу. Все это время мы старались донести до них простую и понятную истину: рассчитаться за электроэнергию все равно придется. Не все этого хотят, некоторым кажется, что не все могут, но в итоге платят все и всегда.

30 дней до ареста

– Люди услышали в СМИ новую информацию о временном запрете на начисления пеней и отключения электроэнергии и решили, что до конца следующего года пришел практически коммунизм. Появились "коронавирусные" неплательщики. Это те несколько тысяч барнаульцев, которые до эпидемии дисциплинированно платили за электричество, а потом перестали оплачивать счета. Такое выпадение не является критичным для нашего бизнеса, но если ситуацию не исправить в зародыше, то ближе к зиме она может усугубиться. Поэтому мы усиливаем работу по взысканию задолженности с физических лиц, как качественно, так и количественно. Сейчас, когда суды заработали в более-менее нормальном режиме, становится видно, что мы справляемся с этой задачей. Срок получения судебного приказа о взыскании задолженности с момента прекращения платежей сократили до 30 дней. После чего начинается арест имущества, и в первую очередь денежных средств на счетах и банковских картах.

Дополнительный рычаг

– В новых условиях расчеты наличными средствами вызывают большой дискомфорт. Большинство людей во время пандемии предпочитают пользоваться картой или телефоном. Арест банковской карты – это серьезный рычаг, который не следует недооценивать. Если такой меры недостаточно, то за дело берутся судебные приставы и арестовывают имущество неплательщика. На это нет запрета, и мы будем пользоваться своим правом и помогать гражданам не накапливать долги. Мы такие истории видели много раз и заканчиваются они всегда не очень хорошо. От задолженности за свет не спрячешься за штору. Все равно придется искать эффективное решение и гасить долги.

Защита от судебного преследования

– Я высоко ценю тех людей, которые попав в трудное положение, понимают свою ответственность, обращаются в компанию и пусть по чуть-чуть, но платят за электроэнергию. Сразу видно, что человек заинтересован в конструктивном решении проблемы, а не воспользовался ситуацией по каким-то своим соображениям. В этих случаях всегда иду навстречу и коллег настраиваю тоже на такую работу. Нам выгодно сотрудничать с ответственными абонентами и помогать им преодолевать временные трудности. Заявление о предоставлении рассрочки по платежам можно подать дистанционно через Личный кабинет на сайте компании или по электронной почте. Существуют разные варианты платежей по такому соглашению, но надо учитывать, что рассрочка будет процентной. Абонент заплатит чуть больше суммы долга, но при этом получает защиту от судебного преследования и возможность переждать сложные времена. Это решение проблемы, но важно соблюдать условия соглашения.

Желание отключиться

– Отключение электроэнергии по инициативе потребителя – не такая абсурдная вещь, как может показаться. Такая возможность сэкономить у клиентов была всегда. Особенно она актуальна для физических лиц, когда люди не живут в квартире и у них нет счетчика. По современному законодательству факт проживания не влияет на начисления, все равно платишь за электричество по нормативу с повышающим коэффициентом. Это не совсем выгодно. Избежать лишних расходов можно двумя способами. Первый – установить счетчик, заказав услугу "под ключ". Мы продолжаем устанавливать приборы учета с соблюдением всех мер безопасности. Второй – самостоятельно заявиться на отключение электроэнергии. Подобная практика широко распространена в Европе, где существует абонентская плата за содержание электрических сетей. Каждый месяц абонент платит определенную сумму. Если человек не живет в доме или квартире, то просит отключить ему на это время электричество.

Ложный форс-мажор

– Представители бизнеса услышали в речах президента и премьер-министра то, что хотели услышать, и о чем не говорили официальные лица. Нам пришлось корректно и доступно объяснять, что меры по мораторию на пени и отключения не касаются юридических лиц. Это значит, что для погашения долгов за электроэнергию бизнесу надо найти резервы, потому что текущих денежных поступлений не хватает. В апреле стали возникать первые письма типового содержания. Смысл их был предельно прост: платить не будем, попали в форс-мажорную ситуацию. Но форс-мажором по любому договору может являться только режим ЧС, а он не был объявлен. В этой ситуации любые предложения бизнеса о том, что вы нас не трогайте, не считайте пени, не годятся и не могут быть приняты ни при каких обстоятельствах. Я не могу сказать, что таких обращений от предприятий много. В апреле было примерно 30. Причем во многом проблема для потребителей этой категории была больше психологической, чем финансовой. Как мы увидели, сумма задолженности часто сопоставима с суммой карманных денег, которые собственник может достать и рассчитаться. Но по его логике это не является справедливым. Однако платить все равно приходится.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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