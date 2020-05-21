49 зараженных. В алтайской больнице скорой помощи подтвердили вспышку коронавируса

У 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. Об этом сообщают в региональном оперштабе.
Первый случай выявили у пациентки отделения реанимации. Ей поставили диагноз "пневмония"и взяли анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь городской больницы № 5.
При обследовании контактных лиц выявили инфекцию у 11 пациентов и 38 медицинских работников.
В зависимости от степени тяжести заболевания, медики госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому. Тестирование продолжается.
Сейчас больница находится на карантине. Он будет действовать в течение двух недель. Все пациенты и медики останутся в медучреждении до его окончания. Из-за этого прием новых пациентов приостановлен.
Основную часть больных возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жителей региона будут перенаправят в кардиодиспансер, городскую больницу № 11, в пятницу, 22 мая, к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Правительство Алтайского края просит жителей региона с пониманием отнестись к ограничениям планового приема пациентов. В случае преждевременного его снятия, такие очаги, как в краевой больнице скорой медицинской помощи, могут повториться.
Как уже сообщал amic.ru, по информации источника в АГМУ, студент, у которого ранее выявили COVID-19, также работал медбратом краевой больнице скорой медицинской помощи. Напомним, общежитие вуза, где живет молодой человек, закрыли на карантин. Под ограничительные меры попали более 200 человек. По взятым у соседей заболевшего студента анализам выявили еще 11 заболевших.
Комментарии
Во время лечения в больнице женщине поставлен диагноз пневмония
А до того, как повезли в больницу нельзя было сделать тест. Даже если не сделали, у нее симптомы, почему не принять меры, как к работе с инфицированной
Как она там оказалась с пневмонией? Разве она не должна быть в 5-й?
Вот вам готовый сценарий открытия санаториев в Белокурихе. Наглядное пособие, как один инфицированный всю больницу на карантин отправил.
Больница, общежитие, вперёд к новым достижениям((
Балбесы! Теперь из них Горный не откроют 1 июня
На 38 заразившихся медиков всего 11 зараженных пациента? Странная пропорция.Наверно к больным не подходят вообще.
21.05.2020 14:27
- гость -
Вот вам готовый сценарий открытия санаториев в Белокурихе. Наглядное пособие, как один инфицированный всю больницу на карантин отправил.
Где соблюдали все условия!
вот и видно, кто соблюдает масочный режим, а кто нет)
21.05.2020 14:43
гiсть
Видно одно, что в больницах полный бардак и антисанитария, реанимация это почти стерильное помещение, и количество зараженных врачей в три раза больше чем пациентов, выходит заразу врачи принесли в стационар, и таких примеров куча а виновны граждане плохо сидят по домам, зато чиновники врачи, рям не заразу разносят а свет веры в будущие
Пусть в организациях,общежитиях,на транспорте,магазинах чаще проводят тестирование, чтобы избежать подобных вспышек!
Да и бессимптомных надо сразу выявлять,чтобы оперативно применять меры. Сколько уже тянется,а с каждым днем всё больше и больше заболевших!
В зависимости от степени тяжести заболевания, медики госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому.
Это 5!
Видно одно, что в больницах полный бардак и антисанитария
оптимизация-с...
Под чутким руководством минздрава АК !
Ага, давайте на фоне этих вспышек откройте Белокуриху. Мало своих ковидных, ещё и чужие привезут.
Пысы: без Горного то же можно прожить.
21.05.2020 14:55
- гость -
Пусть в организациях,общежитиях,на транспорте,магазинах чаще проводят тестирование
ну о чём Вы говорите? Всё идёт на самотёк, некогда заниматься вирусом, зато есть время заниматься стройкой на площади Сахарова, понимаете, вот это я понимаю очень важно
О, умственные инвалиды подоспели ..знают как и что делать. Сейчас раскритикуют
Переболеем все! Примите это как данность!
21.05.2020 15:06
гость
Под чутким руководством минздрава АК !
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минздрав озадачен покупкой новых джипов, отстаньте от них)))))))