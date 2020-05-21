49 зараженных. В алтайской больнице скорой помощи подтвердили вспышку коронавируса

У 38 медиков и 11 пациентов краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. Об этом сообщают в региональном оперштабе.

Первый случай выявили у пациентки отделения реанимации. Ей поставили диагноз "пневмония"и взяли анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь городской больницы № 5.

При обследовании контактных лиц выявили инфекцию у 11 пациентов и 38 медицинских работников.

В зависимости от степени тяжести заболевания, медики госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому. Тестирование продолжается.

Сейчас больница находится на карантине. Он будет действовать в течение двух недель. Все пациенты и медики останутся в медучреждении до его окончания. Из-за этого прием новых пациентов приостановлен.

Основную часть больных возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жителей региона будут перенаправят в кардиодиспансер, городскую больницу № 11, в пятницу, 22 мая, к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Правительство Алтайского края просит жителей региона с пониманием отнестись к ограничениям планового приема пациентов. В случае преждевременного его снятия, такие очаги, как в краевой больнице скорой медицинской помощи, могут повториться.

Как уже сообщал amic.ru, по информации источника в АГМУ, студент, у которого ранее выявили COVID-19, также работал медбратом краевой больнице скорой медицинской помощи. Напомним, общежитие вуза, где живет молодой человек, закрыли на карантин. Под ограничительные меры попали более 200 человек. По взятым у соседей заболевшего студента анализам выявили еще 11 заболевших.