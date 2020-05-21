Фура и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Взлетной и Попова в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в Барнауле, пишет паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Авария произошла на пересечении улиц Взлетной и Попова в четверг днем, 21 мая. Отмечается, что фура загородила почти весь перекресток и трамваи из-за этого не едут в одну сторону.
О пострадавших и иных деталях инцидента не сообщается.
Напомним, 17 мая в Барнауле произошло массовое ДТП с участием трех иномарок. Тогда свидетели отмечали, что предполагаемый виновник столкновения "убежал бегом через трамвайные пути". Однако не исключено, что причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции между транспортными средствами.
Комментарии
Характерный фон, машина припаркованная на газоне.
21.05.2020 14:51
АБОРИГЕН
Мне тоже становится неприятно, когда вижу припаркованные автомобили на зеленых участках. Не понимаю таких водителей. Сам никогда не паркуюсь таким образом.
А мне не приятно, когда такие самолеты-фуры совершают развороты и повороты на подобных перекрестках. всегда создают аварийные ситуации. а зимой из за таких город стоит.