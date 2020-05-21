Стало известно, кто стал новым тренером команды "АлтайБаскет"

Новым тренером баскетбольного клуба "АлтайБаскет" стал Евгений Горев, который до этого являлся наставником БК "Иркут" в сезоне 2019/2020. Информация была размещена в официальной группе барнаульского клуба "ВКонтакте".

Отметим, что до перехода в "Иркут" Горев работал в тренерском штабе "АлтайБаскета" с 2016 по 2019 год и как главный тренер, и как ассистент. И, конечно же, болельщики помнят его в качестве игрока барнаульской команды.

"Мы очень рады возобновлению сотрудничества и ожидаем высоких совместных результатов в новом сезоне. Добро пожаловать домой, тренер!" – говорится в обращении клуба.

В клубе "Иркут" также попрощались с наставником.

"Мы благодарим Евгения Васильевича за проделанную работу! В начале прошлого сезона он оказался в непростой ситуации, команду пришлось формировать буквально по ходу чемпионата. Но впоследствии ему удалось создать боеспособный коллектив и найти определенный баланс в игре, которая оставила яркие воспоминания у болельщиков… Желаем Евгению Васильевичу только успехов, и если наши пути когда-либо пересекутся, мы всегда будем рады встрече!"

Ранее президент клуба "АлтайБаскет" Виталий Мантлер сообщил, что с предыдущим тренером Борисом Соколовским расторгнут контракт. Перед новым специалистом и его штабом будет стоять задача занять место по итогам чемпионата не ниже того, что достигла команда при Соколовском. В прошлом сезоне "АлтайБаскет" показал достойный результат и завершил его на седьмом месте. Бюджет клуба был увеличен до 24,4 миллиона рублей, что сразу на 4 миллиона больше, чем годом ранее.