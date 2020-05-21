Бюджет Алтайского края потерял миллиард рублей из-за коронавируса

Бюджет Алтайского края за четыре месяца 2020 года недополучил около 4% планируемых доходов. Всего в казну региона за январь-апрель поступило 23,6 млрд рублей. Об этом на заседании краевого правительства 21 мая рассказал министр финансов Данил Ситников. Таким образом, недополученная сумма составила почти 1 млрд рублей.

Между тем за первый квартал 2020 года бюджет был исполнен без каких-либо заминок. Так, доходы за январь-март составили 28,9 млрд рублей, или 102% к аналогичному периоду прошлого года, а расходы – 27,1 млрд рублей (112%).

За несколько минувших недель Алтайский край в качестве меры поддержки получил от федерального центра еще 1,8 млрд рублей. Из этой суммы 770 млн пошли на выплаты медработникам, около 1 млрд – на дооснащение коечного фонда и покупку аппаратов ИВЛ.

В условиях выпадающих из бюджета доходов краевые власти уже заявили, что готовы пересмотреть финансирование отдельных направлений и проектов. Каких именно – пока не уточняется. Эти затраты Данил Ситников охарактеризовал как "непервоочередные". Вероятно, в первую очередь секвестировать будут те программы, где не задействованы федеральные деньги, а также находящиеся в низкой степени готовности.

Все социальные выплаты населению сохранятся в полном объеме.

По предварительным расчетам, бюджет региона по итогам года не досчитается 13 млрд рублей из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Но если говорить еще и о консолидированном бюджете (включая муниципалитеты), то речь идет уже о минус 18 млрд рублей.