Более 8,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

За последние сутки в России выявлено 8 849 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, информирует федеральный оперативный штаб. Таким образом, общее количество заболевших в стране выросло до 317 554 во всех регионах.

Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве (2913 человек), Московской области (892) и Санкт-Петербурге (408). При этом число излечившихся пациентов за последние 24 часа выросло на 7 289 и составило 92 861.

Также за минувшие сутки умерли еще 127 человек, а общее количество смертей составило 3099.

Как уже сообщал amic.ru, в четверг, 21 мая, оперштаб Алтайского края сообщил о 57 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число заразившихся выросло до 1111, а 573 человека уже выздоровели (+27 за последние сутки).