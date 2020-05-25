О важном – бесплатно. Фонд МСП консультирует бизнес Алтая по вопросам экспорта

Алтайский бизнес в кризис ищет новые пути развития, в частности выход на международную торговлю. И в данном случае это требует знаний и опыта реальных специалистов в данной отрасли. Например, как выбрать форму ведения бизнеса за рубежом, как получить валютное кредитование, что такое международный лизинг и факторинг. На все эти вопросы бизнесменам Алтая отвечают эксперты Центра поддержки экспорта "Алтайский фонд МСП". Консультации совершенно бесплатны.

Фонд консультирует по налоговым вопросам, по возмещению экспортного НДС, по продуктам группы РЭЦ и логистики. А также расскажут о:

таможенном оформлении, доставке, страховании грузов;

таможенном законодательстве, в том числе расчете таможенных платежей;

расчете логистической цепочки, выборе оптимальной логистической схемы.

Консультации проводятся в рамках реализации национального проекта "Развитие малого и среднего предпринимательства".

Заявки на консультации принимаются на сайте мойбизнес22.рф

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

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