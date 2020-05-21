Два человека пострадали при пожаре в Барнауле. Одного пришлось госпитализировать

Два человека пострадали из-за задымления при пожаре в пятиэтажном здании № 50а на улице Советской Армии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось утром 21 мая в подъезде дома. Воспламенилась проводка в электрощитовой. Огонь быстро распространился и охватил площадь в 15 квадратных метров.

Прибывшие пожарные эвакуировали людей. Пострадали два человека. Одному из них потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее amic.ru опубликовал видеозапись, сделанную одним из очевидцев пожара.