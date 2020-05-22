В Барнауле открылся новый дилерский центр Mazda

Официальный дилер Mazda "АлтайАвтоЦентр" начинает продажу автомобилей. Автосалон оборудовали по новым корпоративным стандартам. Клиентов ждет шоурум площадью 220 кв. м, комфортная зона ожидания и просторная парковка.

Сейчас в дилерском центре продаются седаны Mazda 3 и Mazda 6 и кроссовер Mazda СХ-5. К концу мая в автосалон приедут внедорожники Mazda CX-9.

Эксперты "АлтайАвтоЦентр" оказывают все сопутствующие услуги: кредитование и лизинг, трейд-ин, страхование, установку дополнительного оборудования и охранных систем, тест-драйв.

В пандемию отдел продаж работает в дистанционном режиме. Выбрать автомобиль можно на онлайн-витрине компании.

Связаться с дилером можно по телефону +7 (3852) 535-050. Он расскажет о деталях бесконтактного осмотра и других особенностях приобретения Mazda. Также по телефону можно оформить индивидуальный заказ.

"АлтайАвтоЦентр"

Адрес: Павловский тракт, 249

Телефон: +7(3852) 535-050

График работы: пн-пт – с 9:00 до 17:00, сб – с 9:00 до 14:00

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