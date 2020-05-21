"Яндекс.Лицей" набирает преподавателей из Барнаула

Образовательная программа "Яндекса" по обучению школьников программированию "Яндекс.Лицей" приглашает преподавателей из Барнаула пройти обучение и отбор на право работы в проекте, сообщает Инновационный портал Алтайского края.

"Обучение ведется в формате очного дополнительного образования. Занятия проходят на базе региональных учебных заведений, таких как детские технопарки, центры дополнительного образования, вузы, школы, лицеи и гимназии. Учебные заведения отбираются на конкурсной основе", – пишет Инновационный портал.

Отметим, что бесплатная образовательная программа "Яндекс.Лицей" рассчитана на два учебных года и состоит из двух блоков: "Основы программирования на языке Python" и "Основы промышленного программирования".

Чтобы попасть в проект, преподавателю нужно пройти 72-часовой курс повышения квалификации "Введение в программирование на языке Python", а также интервью с методистом проекта. Подать заявку можно на соответствующей странице "Яндекс.Лицея".