В России предложили массово наказывать за серые зарплаты

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил привлекать к уголовной ответственности за выплату "серой" зарплаты, сообщается на сайте Совета Федерации.
В России уже предусмотрено наказание для тех компаний, в которых сотрудники получают "серую" зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше. Артамонов же призвал усилить борьбу с "серой" зарплатой и привлекать к ответственности всех руководителей таких компаний вне зависимости от суммы выплат.
Свою инициативу сенатор уже направил для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики в России.
Как ранее сообщал amic.ru, свыше шести тысяч жителей Алтайского края признаны безработными с 1 марта. Это именно те люди, которые обратились за помощью к государству. Им выплачивается пособие в размере более 12 тысяч рублей.
Комментарии
Сдаётся мне что председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, просто дурак. Введите уже какой нибудь экзамен для чиновников, а то стыдно нести подобную дичь с таких то постов.
уголовную??? ....не убили экономику коронавирусом, давайте добьем, пересажаем всех работодателей к чертям, тогда точно будет легче дотоптать. Ведь каждый школьник знает, что организаций с белой зарплатой - единицы. все частники платят серую.
Уголовная ответственность - я понимаю уголовное наказание,которое проходит условно и в ИТК, ("зоны". Всех пересадить предпринимателей получается??? Хоть один да скрыл одного работника. ТЫСЯЧИ лагерей откроются и будет всем работа! Безработицы больше не будет.
Может лучше ввести уголовную ответственность депутатам и чиновникам за законы которые они принимают против народа?
:\:\
В смысле "самозанятых" приструнить? Так-то остальные все на учете...
только после закона о том, что садить минимум на 25 лет строгача того чиновника у которого будет найдена собственность по стоимости больше чем его задекларированный доход или его расходы превысят его!!!!
А расстреливать глупых чиновников за тупость не хотят?
Как он стал сенатором??? Откуда их набирают, или работа такая ,что отупляет ???
Все теневики отметились? То есть когда бабуля забыла сообщить, что ребенок-инвалид дистанционно подрабатывает ее подтягивают. А у вас платящих гроши работягам, лишающих их пенсионного обеспечения, трогать нельзя?
Анатолий Артамонов правильно предлагает...нужно наказывать за серую зарплату руководителей предприятий и только уголовная ответственность так как работник никак не защищен...тут же написано-стропвлю отрвало пальцы и он ищет справедливость...пальцев нет считай инвалид.кк ему дальше жить???за серую зарплату наказывать нужно очень жестко-это и недоплаченные налоги....
Было в истории-кулаков раскулачили. Остались ленивые,бестолковые,безынициативные и сильно пьющие работники.
История пошла на второй виток!
Эти "сенаторы", пока их на вилы не начнём поднимать, они ничего не поймут. Нет у них органа, которым понимают, вместо головы - задница.
А его мелочиться-то.
Перестреляйте всех безработных - какая будет экономия для гос. бюджета.
До пенсии всё равно из них почти никто не доживет.
И это в стране, 75 лет назад победившая фашизм
О'кей, пусть только платит прогрессивный налог со своего сенаторского оклада, процентов 50, "как во всех цивилизованных странах". И налог на зарубежную недвигу, не только там, но и в России.
21.05.2020 17:44
- гость -
Не обольщайтесь,даже если вам платят хорошую зарплату и отчисления делают в ПФ-пенсия будет мизерная.
Давно пора!
Для того что-бы платили белую з/п нужно налогами гнобить поменьше.
Кто он такой ? Где таких находят ? Но зачем-то таких набирают !
В этом "сенате" ещё Карлин от тюремной параши скрывается. Там, совсем, заповедник гоблинов.