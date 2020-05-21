Барнаул вошел в число городов с наименее доступной едой

Барнаул оказался одним из четырех городов, где среднестатистическому жителю придется потратить наибольшую долю дневного дохода, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать.

К таким выводам пришли эксперты федерального проекта "Котлета с пюрешкой" на основе изучения цен в 42 крупных городах России. Результаты исследования приводит "Российская газета".

Эксперимент заключался в покупке в крупнейших торговых сетях продуктов, необходимых для приготовления питания на три приема пищи.

Рацион разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом потребности человека в питательных веществах, витаминах и микроэлементах.

В качестве завтрака выбрали овсянку на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, половину апельсина и кофе с молоком; на обед – овощной салат, борщ с курицей, картофельное пюре со свиной котлетой, хлеб и чай; на ужин – салат "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, хлеб и чай.

Дешевле всего трехразовое питание по такой методике для одного человека в день обходится в Омске (252 рубля). Самым дорогим рацион вышел в Иркутске (352 рубля).

Когда же пересчитали доступность такого питания с учетом среднего дохода на душу населения, выяснилось, что самую большую долю дневного заработка придется отдать жителям Барнаула, Кирова, Калининграда и Ульяновска (от 28,9% до 29,5%).

Самым доступным трехразовое питание оказалось для жителей Москвы. На него уйдет лишь десятая часть заработка среднестатистического жителя столицы.