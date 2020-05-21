Барнаул вошел в число городов с наименее доступной едой

Барнаул оказался одним из четырех городов, где среднестатистическому жителю придется потратить наибольшую долю дневного дохода, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать.
К таким выводам пришли эксперты федерального проекта "Котлета с пюрешкой" на основе изучения цен в 42 крупных городах России. Результаты исследования приводит "Российская газета".
Эксперимент заключался в покупке в крупнейших торговых сетях продуктов, необходимых для приготовления питания на три приема пищи.
Рацион разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом потребности человека в питательных веществах, витаминах и микроэлементах.
В качестве завтрака выбрали овсянку на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, половину апельсина и кофе с молоком; на обед – овощной салат, борщ с курицей, картофельное пюре со свиной котлетой, хлеб и чай; на ужин – салат "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, хлеб и чай.
Дешевле всего трехразовое питание по такой методике для одного человека в день обходится в Омске (252 рубля). Самым дорогим рацион вышел в Иркутске (352 рубля).
Когда же пересчитали доступность такого питания с учетом среднего дохода на душу населения, выяснилось, что самую большую долю дневного заработка придется отдать жителям Барнаула, Кирова, Калининграда и Ульяновска (от 28,9% до 29,5%).
Самым доступным трехразовое питание оказалось для жителей Москвы. На него уйдет лишь десятая часть заработка среднестатистического жителя столицы.
Комментарии
Боже мой! И СТОЛЬКО может съесть ОДИН человек? Ужос какой!
Жрем в основном
это у вас цены дорогие в кабаках. На уровне московских. В Омске намного дешевле.
Не очень верится, что все что там перечислено в 300 рублей укладывается. Там рублей на 700 жратвы понаписали
Меня другое интересует!
"эксперты федерального проекта "Котлета с пюрешкой""
Серьезна ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ на это идут наши налоги больше деньги государству потратить некуда? Я и сам вам могу сказать что еще несколько месяцев как бы карантина и жрать совсем не на что будет!
[em]еще несколько месяцев как бы карантина и жрать совсем не на что будет[/em
А жрать меньше надо! Иначе после самоизоляции входную дверь распиливать придётся
макароны с поджаркой из курицы
И это на ужин!!!!!!!!! Да ужжжж... для желудка и печени это ночная бомба
Геркулес доступен и полезный
Поесть бы так как написано хоть недельку.....
Поесть бы так как написано хоть недельку.....
А зачем! Совершенно нездоровое меню. И обычный человек тупо столько не съест! Ну если только булемия...
18:35
Для гастрита недельки хватит. Еще кислотный апельсин на утро - как раз.